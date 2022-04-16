https://ria.ru/20220416/moskva-1783861536.html

Заммэра Бирюков: в Москве создана система бесперебойного ресурсоснабжения

Заммэра Бирюков: в Москве создана система бесперебойного ресурсоснабжения - РИА Новости, 16.04.2022

Заммэра Бирюков: в Москве создана система бесперебойного ресурсоснабжения

За прошедшее десятилетие Москве удалось создать мощную систему бесперебойного ресурсоснабжения жителей и инфраструктуры, говорится на сайте мэра и правительства РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:34

2022-04-16T10:34

2022-04-16T10:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

россия

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За прошедшее десятилетие Москве удалось создать мощную систему бесперебойного ресурсоснабжения жителей и инфраструктуры, говорится на сайте мэра и правительства российской столицы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Ранее сообщалось, что в России подвели итоги оценки качества среды для 1117 российских городов. Самым комфортным для проживания городом-миллионником признана Москва (значение индекса 293).Он подчеркнул, что программы благоустройства позволили сделать улицы и пространства узнаваемыми, повысить их доступность и безопасность, преодолеть дисбаланс между пешеходным и автомобильным движением."Создание благоприятной среды — одна из главных задач городского развития, решению которой в Москве уделяется особое внимание. Ключевую роль здесь играют городские программы, реализация которых способствует улучшению показателей индекса качества городской среды", - добавляются на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.

https://realty.ria.ru/20220401/goroda-1781256370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, россия, городское хозяйство москвы, петр бирюков