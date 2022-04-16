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Заммэра Бирюков: в Москве создана система бесперебойного ресурсоснабжения - РИА Новости, 16.04.2022
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Заммэра Бирюков: в Москве создана система бесперебойного ресурсоснабжения
Заммэра Бирюков: в Москве создана система бесперебойного ресурсоснабжения - РИА Новости, 16.04.2022
Заммэра Бирюков: в Москве создана система бесперебойного ресурсоснабжения
За прошедшее десятилетие Москве удалось создать мощную систему бесперебойного ресурсоснабжения жителей и инфраструктуры, говорится на сайте мэра и правительства РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:34
2022-04-16T10:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
россия
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За прошедшее десятилетие Москве удалось создать мощную систему бесперебойного ресурсоснабжения жителей и инфраструктуры, говорится на сайте мэра и правительства российской столицы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Ранее сообщалось, что в России подвели итоги оценки качества среды для 1117 российских городов. Самым комфортным для проживания городом-миллионником признана Москва (значение индекса 293).Он подчеркнул, что программы благоустройства позволили сделать улицы и пространства узнаваемыми, повысить их доступность и безопасность, преодолеть дисбаланс между пешеходным и автомобильным движением."Создание благоприятной среды — одна из главных задач городского развития, решению которой в Москве уделяется особое внимание. Ключевую роль здесь играют городские программы, реализация которых способствует улучшению показателей индекса качества городской среды", - добавляются на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.
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общество, москва, россия, городское хозяйство москвы, петр бирюков
10:34 16.04.2022
 
Заммэра Бирюков: в Москве создана система бесперебойного ресурсоснабжения

Заммэра Бирюков: за десять лет в Москве создали систему бесперебойного ресурсоснабжения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид Москвы
Вид Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За прошедшее десятилетие Москве удалось создать мощную систему бесперебойного ресурсоснабжения жителей и инфраструктуры, говорится на сайте мэра и правительства российской столицы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Ранее сообщалось, что в России подвели итоги оценки качества среды для 1117 российских городов. Самым комфортным для проживания городом-миллионником признана Москва (значение индекса 293).
"Сегодня Москва по праву считается одним из самых красивых и удобных для жизни мегаполисов... Первостепенное внимание уделяется вопросам обеспечения москвичей необходимыми ресурсами - теплом, электричеством, водой и газом. За прошедшие 10 лет нам удалось совершить инженерную революцию и создать уникальную мощную систему бесперебойного ресурсоснабжения жителей и инфраструктуры", - приводятся на сайте слова Бирюкова.
Он подчеркнул, что программы благоустройства позволили сделать улицы и пространства узнаваемыми, повысить их доступность и безопасность, преодолеть дисбаланс между пешеходным и автомобильным движением.
"Создание благоприятной среды — одна из главных задач городского развития, решению которой в Москве уделяется особое внимание. Ключевую роль здесь играют городские программы, реализация которых способствует улучшению показателей индекса качества городской среды", - добавляются на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.
Завершено благоустройство общественного пространства в поселении Воскресенское в ТиНАО - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 12:42
Названы самые комфортные города России
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваРоссияГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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