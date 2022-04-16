Заммэра Бирюков: в Москве создана система бесперебойного ресурсоснабжения
Заммэра Бирюков: за десять лет в Москве создали систему бесперебойного ресурсоснабжения
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За прошедшее десятилетие Москве удалось создать мощную систему бесперебойного ресурсоснабжения жителей и инфраструктуры, говорится на сайте мэра и правительства российской столицы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
"Сегодня Москва по праву считается одним из самых красивых и удобных для жизни мегаполисов... Первостепенное внимание уделяется вопросам обеспечения москвичей необходимыми ресурсами - теплом, электричеством, водой и газом. За прошедшие 10 лет нам удалось совершить инженерную революцию и создать уникальную мощную систему бесперебойного ресурсоснабжения жителей и инфраструктуры", - приводятся на сайте слова Бирюкова.
Он подчеркнул, что программы благоустройства позволили сделать улицы и пространства узнаваемыми, повысить их доступность и безопасность, преодолеть дисбаланс между пешеходным и автомобильным движением.
"Создание благоприятной среды — одна из главных задач городского развития, решению которой в Москве уделяется особое внимание. Ключевую роль здесь играют городские программы, реализация которых способствует улучшению показателей индекса качества городской среды", - добавляются на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.
1 апреля, 12:42Названы самые комфортные города России