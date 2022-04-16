Кива прокомментировал предложение обменять Медведчука на британских пленных
Экс-депутат Рады Кива назвал предложение обменять Медведчука на британских пленных рабочим
© Фото : СБУВиктор Медведчук
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает рабочим предложение об обмене попавших в плен к военным ДНР и РФ британцев на украинского политика Виктора Медведчука.
Ранее в субботу Марченко обратилась в видео к близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера, сказав о том, что они могут попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться их освобождения, обменяв на ее мужа.
"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам в первую очередь заинтересован в решении вопроса возращения своих сограждан из плена домой. Как ранее я уже писал, его визит к Зеленскому в Киев также был связан с этим вопросом. Поэтому срочно и возникла история с задержанием СБУ Виктора Медведчука. В общем рабочая конструкция", - написал Кива в Telegram-канале.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.