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Кива прокомментировал предложение обменять Медведчука на британских пленных - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783887144.html
Кива прокомментировал предложение обменять Медведчука на британских пленных
Кива прокомментировал предложение обменять Медведчука на британских пленных - РИА Новости, 16.04.2022
Кива прокомментировал предложение обменять Медведчука на британских пленных
Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает рабочим предложение об обмене попавших в плен к военным ДНР и РФ британцев на украинского политика... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:20
2022-04-16T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
борис джонсон
владимир зеленский
илья кива
виктор медведчук
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает рабочим предложение об обмене попавших в плен к военным ДНР и РФ британцев на украинского политика Виктора Медведчука.Ранее в субботу Марченко обратилась в видео к близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера, сказав о том, что они могут попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться их освобождения, обменяв на ее мужа.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
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в мире, украина, россия, борис джонсон, владимир зеленский, илья кива, виктор медведчук, великобритания, донбасс
15:20 16.04.2022
 
Кива прокомментировал предложение обменять Медведчука на британских пленных

Экс-депутат Рады Кива назвал предложение обменять Медведчука на британских пленных рабочим

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает рабочим предложение об обмене попавших в плен к военным ДНР и РФ британцев на украинского политика Виктора Медведчука.
Ранее в субботу Марченко обратилась в видео к близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера, сказав о том, что они могут попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться их освобождения, обменяв на ее мужа.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам в первую очередь заинтересован в решении вопроса возращения своих сограждан из плена домой. Как ранее я уже писал, его визит к Зеленскому в Киев также был связан с этим вопросом. Поэтому срочно и возникла история с задержанием СБУ Виктора Медведчука. В общем рабочая конструкция", - написал Кива в Telegram-канале.

Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийИлья КиваВиктор МедведчукВеликобританияДонбасс
 
 
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