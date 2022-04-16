https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783887144.html

Кива прокомментировал предложение обменять Медведчука на британских пленных

Кива прокомментировал предложение обменять Медведчука на британских пленных - РИА Новости, 16.04.2022

Кива прокомментировал предложение обменять Медведчука на британских пленных

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает рабочим предложение об обмене попавших в плен к военным ДНР и РФ британцев на украинского политика... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:20

2022-04-16T15:20

2022-04-16T15:20

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илья кива

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает рабочим предложение об обмене попавших в плен к военным ДНР и РФ британцев на украинского политика Виктора Медведчука.Ранее в субботу Марченко обратилась в видео к близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера, сказав о том, что они могут попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться их освобождения, обменяв на ее мужа.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, борис джонсон, владимир зеленский, илья кива, виктор медведчук, великобритания, донбасс