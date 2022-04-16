https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783880561.html
Захарова отреагировала на призыв жены Медведчука о его обмене на британцев
Захарова отреагировала на призыв жены Медведчука о его обмене на британцев - РИА Новости, 16.04.2022
Захарова отреагировала на призыв жены Медведчука о его обмене на британцев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко к родственникам попавших в РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:10
2022-04-16T14:10
2022-04-16T14:10
в мире
борис джонсон
лиз трасс
украина
виктор медведчук
великобритания
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко к родственникам попавших в плен ВС РФ и ДНР британцев о возможности организации обмена.Ранее в субботу Марченко обратилась в видео к близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера, сказав о том, что они могут попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться их освобождения, обменяв на ее мужа."Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали", - написала она в своем Telegram канале.
https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, лиз трасс, украина, виктор медведчук, великобритания
Захарова отреагировала на призыв жены Медведчука о его обмене на британцев
Захарова прокомментировала призыв жены Медведчука к близким пленных британцев об обмене