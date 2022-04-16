https://ria.ru/20220416/medpomosch-1783867458.html

В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи - РИА Новости, 16.04.2022

В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Правительство России расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T11:37

2022-04-16T11:37

2022-04-16T11:37

здоровье - общество

общество

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство России расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, сообщается на сайте кабмина."Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в обновлённой программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медорганизаций на оказание высокотехнологичной медпомощи, в том числе в части сердечно-сосудистой хирургии."Теперь такие высокотехнологичные методы лечения станут доступнее для пациентов по полису ОМС", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220118/oms-1768326892.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, михаил мишустин, россия, правительство рф