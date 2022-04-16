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В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи - РИА Новости, 16.04.2022
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В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи - РИА Новости, 16.04.2022
В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
Правительство России расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:37
2022-04-16T11:37
здоровье - общество
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство России расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, сообщается на сайте кабмина."Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в обновлённой программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медорганизаций на оказание высокотехнологичной медпомощи, в том числе в части сердечно-сосудистой хирургии."Теперь такие высокотехнологичные методы лечения станут доступнее для пациентов по полису ОМС", - добавляется в сообщении.
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здоровье - общество, общество, михаил мишустин, россия, правительство рф
11:37 16.04.2022
 
В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Программу госгарантий бесплатной медпомощи дополнили высокотехнологичными методами лечения

© РИА Новости / Максим БлиновПациент записывается на прием к врачу
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Пациент записывается на прием к врачу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство России расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, сообщается на сайте кабмина.
"Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в обновлённой программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медорганизаций на оказание высокотехнологичной медпомощи, в том числе в части сердечно-сосудистой хирургии.
"Теперь такие высокотехнологичные методы лечения станут доступнее для пациентов по полису ОМС", - добавляется в сообщении.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:19
Правительство расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медизделий
 
Здоровье - ОбществоОбществоМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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