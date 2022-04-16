https://ria.ru/20220416/medpomosch-1783867458.html
В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи - РИА Новости, 16.04.2022
В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
Правительство России расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:37
2022-04-16T11:37
2022-04-16T11:37
здоровье - общество
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588292319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db8afed5c718bce745863fc53e390019.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство России расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, сообщается на сайте кабмина."Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в обновлённой программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медорганизаций на оказание высокотехнологичной медпомощи, в том числе в части сердечно-сосудистой хирургии."Теперь такие высокотехнологичные методы лечения станут доступнее для пациентов по полису ОМС", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220118/oms-1768326892.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588292319_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_2cd497824dc29deccef36f664acd1a6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, михаил мишустин, россия, правительство рф
В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
Программу госгарантий бесплатной медпомощи дополнили высокотехнологичными методами лечения