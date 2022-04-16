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Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города - РИА Новости, 16.04.2022
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Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города - РИА Новости, 16.04.2022
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города
Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше.
2022-04-16T21:47
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берлин (город)
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Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину. Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией.
берлин (город)
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353
60
353
60
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города
Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше. Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину. Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией.
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видео, берлин (город), нато, видео
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города
Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше.
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21:47 16.04.2022
 

Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города

Читать ria.ru в
Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше.
Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину. Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией.
 
ВидеоБерлин (город)НАТО
 
 
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