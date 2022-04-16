https://ria.ru/20220416/marsh-1783919128.html
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города - РИА Новости, 16.04.2022
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города
Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше.
2022-04-16T21:47
2022-04-16T21:47
2022-04-16T21:47
видео
берлин (город)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783918956_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87a802c61b161c9711d51560b78dff4c.jpg
Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину. Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией.
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783918956_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_da9fb1ae4f7e3012abc3d52c054f4c63.jpg
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города
Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше. Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину. Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией.
2022-04-16T21:47
true
PT2M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, берлин (город), нато, видео
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города
Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше.
2022-04-16T21:47
true
PT2M15S
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города
Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше.