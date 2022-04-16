https://ria.ru/20220416/marsh-1783919128.html

Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города

Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города - РИА Новости, 16.04.2022

Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города

Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше.

2022-04-16T21:47

2022-04-16T21:47

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видео

берлин (город)

нато

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Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину. Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией.

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше. Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину. Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией. 2022-04-16T21:47 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, берлин (город), нато, видео