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В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.04.2022
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Распространение коронавируса
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В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 455 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:42
2022-04-16T10:42
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 455 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным портала, которые приводятся, за указанный период скончались 11 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 437 человек.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
10:42 16.04.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье выявили 455 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель и врач в автомобиле скорой помощи на территории ФГБУ "Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА" в Химках
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи на территории ФГБУ Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи на территории ФГБУ "Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА" в Химках. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 455 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.
По данным портала, которые приводятся, за указанный период скончались 11 человек.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 437 человек.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Коронавирус в России
 
 
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