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В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 455 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:42
2022-04-16T10:42
2022-04-16T10:42
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 455 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным портала, которые приводятся, за указанный период скончались 11 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 437 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье выявили 455 новых случаев заражения COVID-19 за сутки