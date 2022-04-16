https://ria.ru/20220416/koronavirus-1783861865.html

В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 16.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлены 634 случая COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:36

2022-04-16T10:36

2022-04-16T10:39

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 634 случая COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 634, госпитализировано - 183 человека, выздоровело - 824 человека, 16 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 766 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 752 710 случаев коронавируса, выздоровели 2 559 246 человек, умерли 42 998 человек.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва