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В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 16.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 634 случая COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:36
2022-04-16T10:36
2022-04-16T10:39
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 634 случая COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 634, госпитализировано - 183 человека, выздоровело - 824 человека, 16 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 766 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 752 710 случаев коронавируса, выздоровели 2 559 246 человек, умерли 42 998 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва
10:36 16.04.2022 (обновлено: 10:39 16.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 634 новых случая COVID-19, умерло 16 человек