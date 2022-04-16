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В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 16.04.2022
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https://ria.ru/20220416/koronavirus-1783861865.html
В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 16.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 634 случая COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:36
2022-04-16T10:39
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 634 случая COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 634, госпитализировано - 183 человека, выздоровело - 824 человека, 16 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 766 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 752 710 случаев коронавируса, выздоровели 2 559 246 человек, умерли 42 998 человек.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва
10:36 16.04.2022 (обновлено: 10:39 16.04.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 634 новых случая COVID-19, умерло 16 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 634 случая COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 634, госпитализировано - 183 человека, выздоровело - 824 человека, 16 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Накануне было выявлено 766 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 752 710 случаев коронавируса, выздоровели 2 559 246 человек, умерли 42 998 человек.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Москва
 
 
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