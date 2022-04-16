https://ria.ru/20220416/kantstovary-1783858368.html

В "Деловой России" рассказали о проблемах импортозамещения канцтоваров

В "Деловой России" рассказали о проблемах импортозамещения канцтоваров - РИА Новости, 16.04.2022

В "Деловой России" рассказали о проблемах импортозамещения канцтоваров

Многие канцтовары в условиях санкций могут исчезнуть с полок, чтобы этого не произошло, государство должно поддержать российского производителя, готового... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:49

2022-04-16T09:49

2022-04-16T09:49

экономика

деловая россия

россия

санкции

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Многие канцтовары в условиях санкций могут исчезнуть с полок, чтобы этого не произошло, государство должно поддержать российского производителя, готового заниматься импортозамещением, заявил РИА Новости член генерального совета общественной организации "Деловая Россия", председатель совета директоров "Воскресенской карандашной фабрики" и Переславского комбината художественных товаров Борис Кац."Сейчас, в условиях санкций, российский рынок канцелярских товаров может существенно сократиться. Ведь доля импорта на нем составляет от 70% до 90%, а своих производств в стране катастрофически не хватает. Чтобы отрасль не исчезла совсем, государству необходимо всерьез и как можно быстрее взяться за поддержку отечественного производителя, готового заниматься импортозамещением, выпускать разнообразную качественную канцелярскую продукцию", - сказал он.О существующих проблемах Кац рассказал, основываясь на собственном опыте. "Свои первые фирменные карандаши наша "Воскресенская карандашная фабрика" начала выпускать четыре года назад. И только представьте, с 2019 по 2021 год это было вообще единственное производство карандашей в стране, все остальное импортировалось. Два года назад приступило к производству товаров для детского творчества (пластилина, гуаши, акварели, масляных красок) и второе наше предприятие - Переславский комбинат художественных товаров", - сказал он.И с первых же шагов, по его словам, "мы столкнулись не только с трудностями, но и с настоящим абсурдом, который продолжается до сих пор". "Для экспорта своей продукции, например, нам надо было доказывать, что мы - российский производитель. Это - с одной стороны. С другой - нас очень расстроило, когда мы узнали, что по малопонятной причине китайскую продукцию – нашего основного конкурента - на всех тендерах отчего-то называют российской, и никакой ответственности за это никто не несет", - заметил эксперт.Кроме прочего, подчеркнул он, в отрасли очень высокие налоги, в первую очередь на фонд оплаты труда. "Надо их снижать, как следует снизить и крайне высокие цены на сырье и отменить также возврат НДС при экспорте сырья", - уверен Кац.По карандашам, краскам и пластику, добавил он, предприятия конкурируют по ценам с беспошлинным ввозом товаров зарубежными маркетплейсами. "То есть мы, ввозя сырье, платим НДС и пошлины, а готовый продукт потребитель может купить без уплаты НДС и пошлин. Все это снижает инвестиционную привлекательность переработки. То есть надо обнулить беспошлинный ввоз товаров посылками и брать пошлины и НДС с любой суммы", - заключил член генерального совета "Деловой России".

https://ria.ru/20220329/biznes-1780497292.html

https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, деловая россия, россия, санкции