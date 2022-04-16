https://ria.ru/20220416/donbass-1783899744.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский к северу от города Горловка, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:19
2022-04-16T17:19
2022-04-16T17:22
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский к северу от города Горловка, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Гольмовский: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
17:19 16.04.2022 (обновлено: 17:22 16.04.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами калибром 122 мм