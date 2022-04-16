https://ria.ru/20220416/donbass-1783899744.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 16.04.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский к северу от города Горловка, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:19

2022-04-16T17:19

2022-04-16T17:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

днр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dae78d4e3968aaf220695db201213f0.jpg

ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский к северу от города Горловка, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Гольмовский: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины