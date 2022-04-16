https://ria.ru/20220416/donbass-1783892513.html

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 122 мм

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 16.04.2022

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T16:05

2022-04-16T16:05

2022-04-16T16:05

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецк (днр), донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр