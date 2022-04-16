https://ria.ru/20220416/donbass-1783881306.html

Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 16.04.2022

Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска за десять минут два раза обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив 11 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T14:17

2022-04-16T14:17

2022-04-16T14:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска за десять минут два раза обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив 11 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.23 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"), выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 13.31 - населенный пункт Горняк – город Донецк (Петровский район) выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, донбасс