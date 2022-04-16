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Число раненных при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до трех
Число раненных при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 16.04.2022
Число раненных при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до трех
Число раненых в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T13:34
2022-04-16T13:34
2022-04-16T13:34
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка число раненых возросло до трех человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донбасс
Число раненных при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до трех
Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка ранены три человека