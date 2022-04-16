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Число раненных при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/donbass-1783877222.html
Число раненных при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до трех
Число раненных при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 16.04.2022
Число раненных при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до трех
Число раненых в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T13:34
2022-04-16T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
украина
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка число раненых возросло до трех человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецк (днр), украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донбасс
13:34 16.04.2022
 
Число раненных при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до трех

Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка ранены три человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе.
"В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка число раненых возросло до трех человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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