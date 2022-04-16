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Мирный житель ранен при обстреле Донецка украинскими военными

Мирный житель ранен при обстреле Донецка украинскими военными - РИА Новости, 16.04.2022

Мирный житель ранен при обстреле Донецка украинскими военными

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T13:20

2022-04-16T13:20

2022-04-16T13:20

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по этому району."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка получил ранение мирный житель. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Фомченкова

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