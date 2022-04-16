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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 16.04.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 12.22 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T12:56

2022-04-16T12:56

2022-04-16T12:57

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.22 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению... н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Фомченкова

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