https://ria.ru/20220416/donbass-1783869528.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:58
2022-04-16T11:58
2022-04-16T12:26
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:10 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецк (днр), днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
11:58 16.04.2022 (обновлено: 12:26 16.04.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм