Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами калибром 122 мм
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по Макеевке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 10 утра субботы выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке в ДНР, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 10:00 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено 6 снарядов из 122 мм", - заявили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
13 апреля, 08:00Почему Запад боится денацификации Украины