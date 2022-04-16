Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 5 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.45 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - заявили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
13 апреля, 08:00Почему Запад боится денацификации Украины