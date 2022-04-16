Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 12 снарядов по Пантелеймоновке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Пантелеймоновку в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новоселовка – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.50.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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