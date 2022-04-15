https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

Нефтяной коктейль: как покупают российское топливо в обход санкций

Нефтяной коктейль: как покупают российское топливо в обход санкций - РИА Новости, 15.04.2022

Нефтяной коктейль: как покупают российское топливо в обход санкций

На фоне дорожающих нефти и газа Россия получает все больше денег из-за рубежа — несмотря на санкции и политическое давление. Западные компании в обход... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:02

экономика

цены на нефть

мохаммед баркиндо

александр новак

россия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. На фоне дорожающих нефти и газа Россия получает все больше денег из-за рубежа — несмотря на санкции и политическое давление. Западные компании в обход ограничений скупают энергоносители и пока не готовы от этого отказаться. Самые предприимчивые пускают в ход хитрые схемы с коктейлем из "запрещенки".Валютный потокИзменившиеся условия внешней торговли оказались для России отчасти позитивными. В первом квартале сальдо текущих операций платежного баланса — положительное. Профицит превысил 58 миллиардов долларов: в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает ЦБ.Показатель включает в себя торговый баланс (экспорт товаров и услуг минус импорт), оплату труда россиян за рубежом, дивиденды от инвестиций за границей. Сюда же входят гуманитарная помощь и денежные пожертвования.Другими словами, сальдо текущего счета платежного баланса — это разница между всеми активами, поступившими в страну и покинувшими ее.Выйти в плюс удалось за счет дорожающих энергоресурсов. В начале марта цены на газ в Европе достигли исторического максимума — 3892 доллара за тысячу кубометров. Не отставала нефть: баррель марки Brent стоил 130 долларов впервые с 2008-го.Спрос на черное золото растет, несмотря на санкции. Отказаться от привычного топлива иностранцы не готовы. Предприимчивые западные компании делают коктейль из российской Urals и других сортов.Например, по такой схеме работает американский Shell. Концерн разрешает своим трейдерам покупать дизельное топливо, в котором есть российские углеводороды. Продукт, прозванный "латвийской смесью", готовят в порту Вентспилса.Пойти на это пришлось из-за убытков. Shell лишился пяти миллиардов долларов, поскольку прекратил все операции в России.Так же поступила ExxonMobil. На очереди — норвежский нефтегазовый гигант Equinor. Пока компания не сворачивает инвестиции в Россию. Но, похоже, все к тому идет. Тем временем британская BP отказывается почти от 20 процентов "Роснефти". А это потенциально минус 25 миллиардов долларов.Однако компенсировать потери помогут высокие цены на нефть и газ, полагают аналитики.Ориентир на АзиюК тому же на фоне санкций российское черное золото активно скупает Азия. Например, Китай — рекордные 1,6 триллиона тонн. Не отстает Индия — третий по величине импортер сырой нефти в мире. У нее огромный потенциал для увеличения закупок. За полтора месяца страна приобрела у России 14 миллионов баррелей Urals. Для сравнения: за весь прошлый год — 16 миллионов.Такая разница объясняется географическим фактором. Индия предпочитала покупать нефть у Ирана, который ближе. Топливо перевозили по морю. На российское сырье перешли из-за скидок, но даже с дисконтом котировки высоки.По некоторым сведениям, Москва пообещала оплатить транспортировку и страховку. Кроме того, Нью-Дели расширяет расчеты в национальных валютах, как и Китай.По мере истощения мировых запасов скидки постепенно снизятся. Из-за антироссийских санкций глобальный рынок будет терять по семь миллионов баррелей в сутки. Это одно из самых серьезных нарушений поставок нефти в истории, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на встрече с представителями ЕС. Картель возместить эти объемы не сможет.При этом ЕС по-прежнему намерен отказаться от "политически неверных" энергоресурсов. Но не сразу, нужно время. Некоторые страны региона "зависят от российских нефти и газа на 100 процентов", отмечает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Поставки из США в Европу обойдутся в разы дороже.Отказ от российского черного золота сулит "катастрофические последствия" для мирового рынка, предупреждает вице-премьер Александр Новак. Нефтяные котировки взлетят до 300 долларов за баррель и даже выше. Ни к чему хорошему не приведет и запрет на газ. Только одна экономика Германии потеряет свыше 200 миллиардов евро, подсчитали аналитики агентства Bloomberg.Некуда деватьВ течение года из-за падения спроса, санкций и проблем с логистикой сократится российский импорт. Экспорт уменьшится на 20-30 процентов в физическом выражении. Но поскольку из него две трети — энергоносители, то по мере снижения поставок вырастут цены на топливо. Такой благоприятной конъюнктуры не было 15 лет, отмечает Андрей Лобода, директор по внешним связям BitRiver."Приток валюты в платежном балансе, скорее всего, будет избыточным до конца второго квартала, — говорит он. — Сложилась уникальная ситуация: вопреки геоэкономической напряженности, поступление денег из-за рубежа может достичь 250 миллиардов долларов по итогам года".Однако не все столь оптимистичны. "Стоит ориентироваться на более скромные оценки, — советует Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. — Если они будут превышены, это станет приятным сюрпризом. Во втором полугодии из-за замедления или даже спада мировой экономики цены на нефть и спрос на нее вернутся к уровням начала 2022-го: 70 долларов за баррель Urals. В итоге сальдо счета текущих операций составит умеренные 155-160 миллиардов долларов. С учетом чистого оттока капитала из страны такой результат можно считать хорошим".Между тем многие отечественные компании, которые продают за рубеж, не знают, куда деть валютную выручку. На нее попросту нет спроса. На фоне санкций ввоз товаров из-за границы сократился. Импортерам доллары и евро в прежних объемах уже не нужны. При этом в соответствии с указом президента экспортеры обязаны продавать 80 процентов доходов в валюте. Возможно, вскоре порог смягчат. А пока проблема остается."В правительстве понимают, что нет смысла просто складывать валюту в кубышку. Кроме того, ее большой поток из-за обязательной продажи может переукрепить рубль. Это негативно отразится на конкурентоспособности. Или разгонит инфляцию. Денежной массы будет много, тогда как товарная — ограничена", — поясняет Петр Заборцев, директор по инновациям в компании "ОС-Центр".В таких условиях правительство может пойти на принудительное уменьшение экспорта. "Но вслед за сокращением положительного сальдо счета текущих операций остановятся выпуск и инвестиции в сырьевых секторах. Это чревато еще большим падением ВВП", — предупреждает эксперт.

https://ria.ru/20220410/neft-1782338836.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, цены на нефть, мохаммед баркиндо, александр новак, россия, евросоюз, урсула фон дер ляйен