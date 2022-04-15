https://ria.ru/20220415/shestvie-1783704249.html

В Маниле отменили процессию по случаю Страстной пятницы из-за пьяниц

В Маниле отменили процессию по случаю Страстной пятницы из-за пьяниц - РИА Новости, 15.04.2022

В Маниле отменили процессию по случаю Страстной пятницы из-за пьяниц

Процессия по случаю Страстной пятницы у Храма Кьяпо или "Малой базилики Черного Назаретянина" на Филиппинах в последний момент отменена из-за опасений, что... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:21

2022-04-15T13:21

2022-04-15T13:21

религия

иисус христос

филиппины

манила

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Процессия по случаю Страстной пятницы у Храма Кьяпо или "Малой базилики Черного Назаретянина" на Филиппинах в последний момент отменена из-за опасений, что толпа верующих выйдет из-под контроля, сообщил сайт телеканала ABS-CBN."Некоторые последователи не слушают наших призывов", - приводит телеканал слова викария Дугласа Бадонга. По его словам, когда реплика статуи Черного Назаретянина появилась из ворот храма, некоторые верующие были пьяны и образумить их не удавалось.По данным полиции, у церкви собрались около 70 тысяч человек.Как отмечает ABS-CBN, они слишком близко подходили к реплике, перекрывая путь следования процессии, и не соблюдали требований органов здравоохранения по защите от COVID-19.В результате через несколько минут статую вернули в церковь вместо того, чтобы провезти ее по улицам.Хотя процессия была отменена, посмотреть на черную статую распятия Иисуса Христа и помолиться верующие смогли внутри церкви, сообщает ABS-CBN.Вместе с тем, как сообщает агентство AFP, в окрестностях Манилы убежденные католики Филиппин традиционно встретили Страстную пятницу шествием с ободранными и кровоточащими спинами от самобичевания, демонстрируя тем самым приверженность своей вере.Великая пятница - самый скорбный день церковного года, когда Иисус Христос, согласно писанию, был распят и умер на кресте, искупая человеческие грехи.По сообщениям агентства, католическая церковь на Филиппинах не одобряет самоистязания верующих, которые секут себя кнутами и бамбуковыми розгами.В январе из-за ситуации вокруг COVID-19 на Филиппинах были также отменены уличные процессии религиозного фестиваля в честь "Черного Назаретянина" - самого массового в стране. Из-за опасения распространения коронавируса власти и церковь решили отказаться от массовых мероприятий, кроме мессы, которая проводилась в режиме онлайн.

https://ria.ru/20200417/1570157001.html

https://ria.ru/20170414/1492299972.html

филиппины

манила

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иисус христос, филиппины, манила