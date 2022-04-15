https://ria.ru/20220415/retsept-1783783332.html

Росздравнадзор попросил усилить контроль за выпиской рецептов на препараты

Росздравнадзор попросил усилить контроль за выпиской рецептов на препараты - РИА Новости, 15.04.2022

Росздравнадзор попросил усилить контроль за выпиской рецептов на препараты

Росздравнадзор направил письмо главврачам медицинских организаций с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на препараты, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:46

2022-04-15T17:46

2022-04-15T17:54

общество

здоровье - общество

алла самойлова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Росздравнадзор направил письмо главврачам медицинских организаций с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на препараты, сообщается на сайте ведомства."В целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса Росздравнадзор предлагает руководителям медицинских организаций усилить контроль за выпиской медицинскими работниками лекарственных препаратов рецептурного отпуска на бумажном носителе или на рецептурном бланке в форме электронного документа в соответствии с законодательством РФ", - говорится в письме, подписанном руководителем ведомства Аллой Самойловой.Документ является продолжением кампании по наведению порядка в цепочке "врач-пациент-аптека" и регулированию отпуска рецептурных препаратов, уточнили в Росздравнадзоре.

https://ria.ru/20220415/lekarstva-1783669535.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия