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Росздравнадзор попросил усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Росздравнадзор попросил усилить контроль за выпиской рецептов на препараты - РИА Новости, 15.04.2022
Росздравнадзор попросил усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Росздравнадзор направил письмо главврачам медицинских организаций с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на препараты, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:46
2022-04-15T17:46
2022-04-15T17:54
общество
здоровье - общество
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Росздравнадзор направил письмо главврачам медицинских организаций с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на препараты, сообщается на сайте ведомства."В целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса Росздравнадзор предлагает руководителям медицинских организаций усилить контроль за выпиской медицинскими работниками лекарственных препаратов рецептурного отпуска на бумажном носителе или на рецептурном бланке в форме электронного документа в соответствии с законодательством РФ", - говорится в письме, подписанном руководителем ведомства Аллой Самойловой.Документ является продолжением кампании по наведению порядка в цепочке "врач-пациент-аптека" и регулированию отпуска рецептурных препаратов, уточнили в Росздравнадзоре.
https://ria.ru/20220415/lekarstva-1783669535.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
17:46 15.04.2022 (обновлено: 17:54 15.04.2022)
Росздравнадзор попросил усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской врачами рецептов на препараты