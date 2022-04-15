https://ria.ru/20220415/pereselenie-1783637769.html
В МВД рассказали о работе программы переселения соотечественников
В МВД рассказали о работе программы переселения соотечественников - РИА Новости, 15.04.2022
В МВД рассказали о работе программы переселения соотечественников
Около 16 тысяч граждан приехали в Россию по государственной программе переселения соотечественников за первые три месяца этого года, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T03:30
2022-04-15T03:30
2022-04-15T03:30
россия
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Около 16 тысяч граждан приехали в Россию по государственной программе переселения соотечественников за первые три месяца этого года, сообщили РИА Новости в МВД РФ.В ведомстве сообщили, что большинство переселенцев - граждане Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдавии, Киргизии, Азербайджана и Украины.Участникам программы компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, выплачивают подъемные. Они также освобождены от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, включая автомобили. Кроме того, переселенцы вправе работать без получения патента или разрешения. Также для таких граждан с первого дня их пребывания в стране установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Она предназначена для людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переехать в Россию.
https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782018229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В МВД рассказали о работе программы переселения соотечественников
Около 16 тысяч человек переехали в 2022 году в Россию по программе переселения