https://ria.ru/20220415/istreblenie-1783739806.html

СК рассмотрит показания о приказе "Правого сектора"* истреблять жителей ДНР

СК рассмотрит показания о приказе "Правого сектора"* истреблять жителей ДНР - РИА Новости, 15.04.2022

СК рассмотрит показания о приказе "Правого сектора"* истреблять жителей ДНР

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать показания сдавшихся украинских силовиков о приказах бойцов запрещенной в России организации... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:26

2022-04-15T15:26

2022-04-15T15:26

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

правый сектор

александр бастрыкин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать показания сдавшихся украинских силовиков о приказах бойцов запрещенной в России организации "Правый сектор"* по истреблению мирного населения Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Председатель СК РФ поручил ГСУ СК России в рамках уголовного дела проанализировать показания добровольно сложивших оружие бойцов украинской нацгвардии о преступных приказах "Правого сектора"*, - сказали в ведомстве.По данным СК, украинский нацгвардеец сообщил, что боевики "Правого сектора"* привезли в гаражный кооператив в Рубежном ЛНР порядка 20 пленных мирных граждан - мужчин и женщин с белыми повязками на руках - и приказали их расстрелять. За отказ исполнять его нацгвардейцев разоружили и посадили в яму в том же гараже."Дальнейшая судьба попавших в плен боевиков мирных людей к настоящему моменту неизвестна", - уточнили в СК.Еще один нацгвардеец рассказал о том, что боевики "Правого сектора"* выгоняли мирных жителей Рубежного из их квартир и домов, чтобы занять огневые позиции."Во взаимодействии с коллегами из ЛНР следователями СК России будут установлены обстоятельства этих и других вероятных фактов преступлений против мирного населения Донбасса, а также лица, причастные к их совершению. Действиям бойцов "Правого сектора"*, отдающим приказы к убийству мирных жителей, будет дана правовая оценка", - подчеркнули в СК РФ.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220415/delo-1783673290.html

https://ria.ru/20220414/delo-1783550377.html

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происшествия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, александр бастрыкин