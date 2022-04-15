СК рассмотрит показания о приказе "Правого сектора"* истреблять жителей ДНР
Глава СК Бастрыкин поручил проанализировать приказ "Правого сектора"* убивать жителей ДНР
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать показания сдавшихся украинских силовиков о приказах бойцов запрещенной в России организации "Правый сектор"* по истреблению мирного населения Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Председатель СК РФ поручил ГСУ СК России в рамках уголовного дела проанализировать показания добровольно сложивших оружие бойцов украинской нацгвардии о преступных приказах "Правого сектора"*, - сказали в ведомстве.
По данным СК, украинский нацгвардеец сообщил, что боевики "Правого сектора"* привезли в гаражный кооператив в Рубежном ЛНР порядка 20 пленных мирных граждан - мужчин и женщин с белыми повязками на руках - и приказали их расстрелять. За отказ исполнять его нацгвардейцев разоружили и посадили в яму в том же гараже.
"Дальнейшая судьба попавших в плен боевиков мирных людей к настоящему моменту неизвестна", - уточнили в СК.
Еще один нацгвардеец рассказал о том, что боевики "Правого сектора"* выгоняли мирных жителей Рубежного из их квартир и домов, чтобы занять огневые позиции.
"Во взаимодействии с коллегами из ЛНР следователями СК России будут установлены обстоятельства этих и других вероятных фактов преступлений против мирного населения Донбасса, а также лица, причастные к их совершению. Действиям бойцов "Правого сектора"*, отдающим приказы к убийству мирных жителей, будет дана правовая оценка", - подчеркнули в СК РФ.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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