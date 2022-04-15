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СК рассмотрит показания о приказе "Правого сектора"* истреблять жителей ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/istreblenie-1783739806.html
СК рассмотрит показания о приказе "Правого сектора"* истреблять жителей ДНР
СК рассмотрит показания о приказе "Правого сектора"* истреблять жителей ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
СК рассмотрит показания о приказе "Правого сектора"* истреблять жителей ДНР
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать показания сдавшихся украинских силовиков о приказах бойцов запрещенной в России организации... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:26
2022-04-15T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
правый сектор
александр бастрыкин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать показания сдавшихся украинских силовиков о приказах бойцов запрещенной в России организации "Правый сектор"* по истреблению мирного населения Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Председатель СК РФ поручил ГСУ СК России в рамках уголовного дела проанализировать показания добровольно сложивших оружие бойцов украинской нацгвардии о преступных приказах "Правого сектора"*, - сказали в ведомстве.По данным СК, украинский нацгвардеец сообщил, что боевики "Правого сектора"* привезли в гаражный кооператив в Рубежном ЛНР порядка 20 пленных мирных граждан - мужчин и женщин с белыми повязками на руках - и приказали их расстрелять. За отказ исполнять его нацгвардейцев разоружили и посадили в яму в том же гараже."Дальнейшая судьба попавших в плен боевиков мирных людей к настоящему моменту неизвестна", - уточнили в СК.Еще один нацгвардеец рассказал о том, что боевики "Правого сектора"* выгоняли мирных жителей Рубежного из их квартир и домов, чтобы занять огневые позиции."Во взаимодействии с коллегами из ЛНР следователями СК России будут установлены обстоятельства этих и других вероятных фактов преступлений против мирного населения Донбасса, а также лица, причастные к их совершению. Действиям бойцов "Правого сектора"*, отдающим приказы к убийству мирных жителей, будет дана правовая оценка", - подчеркнули в СК РФ.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220415/delo-1783673290.html
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происшествия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, александр бастрыкин
15:26 15.04.2022
 
СК рассмотрит показания о приказе "Правого сектора"* истреблять жителей ДНР

Глава СК Бастрыкин поручил проанализировать приказ "Правого сектора"* убивать жителей ДНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать показания сдавшихся украинских силовиков о приказах бойцов запрещенной в России организации "Правый сектор"* по истреблению мирного населения Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Председатель СК РФ поручил ГСУ СК России в рамках уголовного дела проанализировать показания добровольно сложивших оружие бойцов украинской нацгвардии о преступных приказах "Правого сектора"*, - сказали в ведомстве.
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По данным СК, украинский нацгвардеец сообщил, что боевики "Правого сектора"* привезли в гаражный кооператив в Рубежном ЛНР порядка 20 пленных мирных граждан - мужчин и женщин с белыми повязками на руках - и приказали их расстрелять. За отказ исполнять его нацгвардейцев разоружили и посадили в яму в том же гараже.
"Дальнейшая судьба попавших в плен боевиков мирных людей к настоящему моменту неизвестна", - уточнили в СК.
Еще один нацгвардеец рассказал о том, что боевики "Правого сектора"* выгоняли мирных жителей Рубежного из их квартир и домов, чтобы занять огневые позиции.
"Во взаимодействии с коллегами из ЛНР следователями СК России будут установлены обстоятельства этих и других вероятных фактов преступлений против мирного населения Донбасса, а также лица, причастные к их совершению. Действиям бойцов "Правого сектора"*, отдающим приказы к убийству мирных жителей, будет дана правовая оценка", - подчеркнули в СК РФ.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияДонбассСледственный комитет России (СК РФ)Правый секторАлександр Бастрыкин
 
 
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