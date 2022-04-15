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В США установили истинного виновника рекордной инфляции - РИА Новости, 15.04.2022
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В США установили истинного виновника рекордной инфляции
В США установили истинного виновника рекордной инфляции - РИА Новости, 15.04.2022
В США установили истинного виновника рекордной инфляции
К ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом, а вовсе не эскалация ситуации... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T04:45
2022-04-15T04:45
сша
украина
федеральная резервная система сша
джо байден
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. К ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом, а вовсе не эскалация ситуации на Украине. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal.По мнению издания, реальной причиной инфляции стала монетарная политика Вашингтона. В частности, речь идет об огромных тратах на антикоронавирусные меры, а также о действиях ФРС США, продолжавшей поддерживать отрицательные ключевые ставки даже спустя долгое время после окончания коронавирусной рецессии.The Wall Street Journal отмечает, что определенную долю инфляции действительно можно списать на рост цен на энергию, вызванный ситуацией на Украине. Однако стоимость продуктов, не затронутых энергетикой и перебоями с цепочками поставок, также выросла. Кроме того, исследования показывают, что тенденция на инфляцию началась около года назад, то есть еще задолго до начала российской спецоперации на Украине.ФРС сейчас пытается исправить ситуацию, повышая ключевые ставки, однако это надо было делать еще год назад, пишет издание. Кроме того, все текущие меры Вашингтона по сдерживанию инфляции, такие как высвобождение нефти из стратегического резерва, бесполезны, считает The Wall Street Journal.К концу марта, согласно данным Минтруда США, цены на потребительские товары увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9 процента. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По утверждению Байдена, рост цен в США произошел якобы по вине России.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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сша, украина, федеральная резервная система сша, джо байден, россия
04:45 15.04.2022
 
В США установили истинного виновника рекордной инфляции

WSJ: в рекордной инфляции в США виновата не Москва, а политика Вашингтона

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. К ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом, а вовсе не эскалация ситуации на Украине. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal.
По мнению издания, реальной причиной инфляции стала монетарная политика Вашингтона. В частности, речь идет об огромных тратах на антикоронавирусные меры, а также о действиях ФРС США, продолжавшей поддерживать отрицательные ключевые ставки даже спустя долгое время после окончания коронавирусной рецессии.
The Wall Street Journal отмечает, что определенную долю инфляции действительно можно списать на рост цен на энергию, вызванный ситуацией на Украине. Однако стоимость продуктов, не затронутых энергетикой и перебоями с цепочками поставок, также выросла. Кроме того, исследования показывают, что тенденция на инфляцию началась около года назад, то есть еще задолго до начала российской спецоперации на Украине.
ФРС сейчас пытается исправить ситуацию, повышая ключевые ставки, однако это надо было делать еще год назад, пишет издание. Кроме того, все текущие меры Вашингтона по сдерживанию инфляции, такие как высвобождение нефти из стратегического резерва, бесполезны, считает The Wall Street Journal.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
01:08
"Аукнется Западу": в США оценили последствия усиления санкций против России
К концу марта, согласно данным Минтруда США, цены на потребительские товары увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9 процента. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По утверждению Байдена, рост цен в США произошел якобы по вине России.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
 
СШАУкраинаФедеральная резервная система СШАДжо БайденРоссия
 
 
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