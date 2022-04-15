https://ria.ru/20220415/goroda-pobratimy-1783742626.html

В Одессе сняли российские указатели с памятного знака городов-побратимов

В Одессе сняли российские указатели с памятного знака городов-побратимов - РИА Новости, 15.04.2022

В Одессе сняли российские указатели с памятного знака городов-побратимов

В Одессе уберут указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров, сообщил в Telegram-канале мэр Геннадий Труханов. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:38

2022-04-15T15:38

2022-04-15T17:07

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Одессе уберут указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров, сообщил в Telegram-канале мэр Геннадий Труханов.По его словам, такое решение принял горсовет."Правильное и своевременное решение. Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", — написал Труханов.Как сообщают местные СМИ, таблички уже сняли.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На этом фоне по Украине прокатилась волна переименований улиц, демонтажа памятников, связанных с русской культурой и историей. На Западной Украине уже снесли несколько памятников Пушкину, в Ивано-Франковске и Ужгороде переименуют улицы, названные именами известных русских писателей, композиторов, ученых, исследователей, в столице Украины сквер Дружбы Киева и Москвы превратился в сквер Героев Мариуполя.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции. А Россия, подчеркивал он, хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220415/kiev-1783736066.html

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В Одессе снимают таблички с названиями российских городов Украинские коммунальщики снимают таблички с названиями городов России с памятного знака в Одессе в связи с вторжением России в Украину. Памятный знак расположен на Думской площади, оттуда уберут таблички Москвы и Санкт-Петербурга и др. И заменят их на названия «дружественных городов». 2022-04-15T15:38 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, одесса