https://ria.ru/20220415/ekonomika-1783686125.html
Пензенская область вошла в пятерку регионов по темпам роста экономики
Пензенская область вошла в пятерку регионов по темпам роста экономики - РИА Новости, 15.04.2022
Пензенская область вошла в пятерку регионов по темпам роста экономики
Пензенская область по итогам прошлого года вошла в пятерку регионов России по темпам экономического роста, объем валового регионального продукта превысил 493... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:13
2022-04-15T12:13
2022-04-15T12:13
пензенская область
экономика
пензенская область
россия
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 15 апр - РИА Новости. Пензенская область по итогам прошлого года вошла в пятерку регионов России по темпам экономического роста, объем валового регионального продукта превысил 493 миллиарда рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Область вошла в пятерку регионов России с максимальными темпами экономического роста, является лидером в Приволжском федеральном округе. Вклад Пензенской области в объем ВРП округа увеличился с 3,2% до 3,6%", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.Губернатор в пятницу выступил перед депутатами законодательного собрания области с докладом об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году."Объем валового регионального продукта (в 2021 году) составил 493,1 миллиарда рублей. Рост валовой добавленной стоимости в Пензенской области превысил 103% при общем снижении по России на 2,2%, в ПФО - на 3%", - отметил глава региона.Он добавил, что в области число самозанятых достигло 17 тысяч."Это в 3,3 раза больше, чем в начале 2021 года. Объем поступлений по налогу на профессиональный доход увеличился более чем в 76 раз и составил 61 миллион рублей", - сказал Мельниченко.
https://ria.ru/20220413/turizm-1783411201.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, пензенская область, россия, олег мельниченко
Пензенская область вошла в пятерку регионов по темпам роста экономики
Пензенская область вошла в пятерку российских регионов по темпам роста экономики
ПЕНЗА, 15 апр - РИА Новости.
Пензенская область по итогам прошлого года вошла в пятерку регионов России по темпам экономического роста, объем валового регионального продукта превысил 493 миллиарда рублей, сообщил
губернатор Олег Мельниченко.
"Область вошла в пятерку регионов России
с максимальными темпами экономического роста, является лидером в Приволжском федеральном округе. Вклад Пензенской области
в объем ВРП округа увеличился с 3,2% до 3,6%", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.
Губернатор в пятницу выступил перед депутатами законодательного собрания области с докладом об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году.
"Объем валового регионального продукта (в 2021 году) составил 493,1 миллиарда рублей. Рост валовой добавленной стоимости в Пензенской области превысил 103% при общем снижении по России на 2,2%, в ПФО - на 3%", - отметил глава региона.
Он добавил, что в области число самозанятых достигло 17 тысяч.
"Это в 3,3 раза больше, чем в начале 2021 года. Объем поступлений по налогу на профессиональный доход увеличился более чем в 76 раз и составил 61 миллион рублей", - сказал Мельниченко.