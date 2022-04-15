16:59 15.04.2022 (обновлено: 17:11 15.04.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Донецкий
Украинские войска выпустили по поселку Донецкий пять снарядов калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела в населенном пункте Фрунзе в ЛНР
Представитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела в населенном пункте Фрунзе в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.35 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Нижнее по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (пять снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.