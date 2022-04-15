https://ria.ru/20220415/dokhody-1783696893.html

Власти будут анализировать ситуацию с доходами населения, заявил Орешкин

Власти будут анализировать ситуацию с доходами населения, заявил Орешкин - РИА Новости, 15.04.2022

Власти будут анализировать ситуацию с доходами населения, заявил Орешкин

Власти России будут внимательно анализироваться ситуация с доходами населения, в случае необходимости примут дополнительные решения в социальной сфере, заявил... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:51

2022-04-15T12:51

2022-04-15T13:52

экономика

максим орешкин

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти России будут внимательно анализироваться ситуация с доходами населения, в случае необходимости примут дополнительные решения в социальной сфере, заявил помощник президента России Максим Орешкин."Будет очень внимательно анализироваться ситуация с доходами населения. Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году. А это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере так же будут приниматься", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 24".Орешкин также напомнил, что на днях Минфин опубликовал данные за первый квартал текущего года, которые показали "рекордный профицит бюджета". Он отметил, что с финансами в стране все в порядке, и именно поэтому социальные расходы не только не пострадают, они будут увеличиваться.Накануне Орешкин сообщил, что правительство готовит параметры внеплановой индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат, по его словам, об индексации будет объявлено в ближайшее время.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплаты, МРОТ и величины прожиточного минимума.

https://ria.ru/20220415/import-1783697089.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, максим орешкин, россия