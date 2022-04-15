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Власти будут анализировать ситуацию с доходами населения, заявил Орешкин - РИА Новости, 15.04.2022
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Власти будут анализировать ситуацию с доходами населения, заявил Орешкин
Власти будут анализировать ситуацию с доходами населения, заявил Орешкин - РИА Новости, 15.04.2022
Власти будут анализировать ситуацию с доходами населения, заявил Орешкин
Власти России будут внимательно анализироваться ситуация с доходами населения, в случае необходимости примут дополнительные решения в социальной сфере, заявил... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:51
2022-04-15T13:52
экономика
максим орешкин
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти России будут внимательно анализироваться ситуация с доходами населения, в случае необходимости примут дополнительные решения в социальной сфере, заявил помощник президента России Максим Орешкин."Будет очень внимательно анализироваться ситуация с доходами населения. Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году. А это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере так же будут приниматься", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 24".Орешкин также напомнил, что на днях Минфин опубликовал данные за первый квартал текущего года, которые показали "рекордный профицит бюджета". Он отметил, что с финансами в стране все в порядке, и именно поэтому социальные расходы не только не пострадают, они будут увеличиваться.Накануне Орешкин сообщил, что правительство готовит параметры внеплановой индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат, по его словам, об индексации будет объявлено в ближайшее время.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплаты, МРОТ и величины прожиточного минимума.
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экономика, максим орешкин, россия
12:51 15.04.2022 (обновлено: 13:52 15.04.2022)
 
Власти будут анализировать ситуацию с доходами населения, заявил Орешкин

Орешкин: власти будут внимательно анализировать ситуацию с доходами населения

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти России будут внимательно анализироваться ситуация с доходами населения, в случае необходимости примут дополнительные решения в социальной сфере, заявил помощник президента России Максим Орешкин.
"Будет очень внимательно анализироваться ситуация с доходами населения. Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году. А это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере так же будут приниматься", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 24".
Орешкин также напомнил, что на днях Минфин опубликовал данные за первый квартал текущего года, которые показали "рекордный профицит бюджета". Он отметил, что с финансами в стране все в порядке, и именно поэтому социальные расходы не только не пострадают, они будут увеличиваться.
Накануне Орешкин сообщил, что правительство готовит параметры внеплановой индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат, по его словам, об индексации будет объявлено в ближайшее время.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплаты, МРОТ и величины прожиточного минимума.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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Орешкин рассказал о снижении импорта по итогам марта
 
ЭкономикаМаксим ОрешкинРоссия
 
 
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