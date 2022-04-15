12:51 15.04.2022 (обновлено: 13:52 15.04.2022)
Власти будут анализировать ситуацию с доходами населения, заявил Орешкин
Орешкин: власти будут внимательно анализировать ситуацию с доходами населения
Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти России будут внимательно анализироваться ситуация с доходами населения, в случае необходимости примут дополнительные решения в социальной сфере, заявил помощник президента России Максим Орешкин.
"Будет очень внимательно анализироваться ситуация с доходами населения. Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году. А это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере так же будут приниматься", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 24".
Орешкин также напомнил, что на днях Минфин опубликовал данные за первый квартал текущего года, которые показали "рекордный профицит бюджета". Он отметил, что с финансами в стране все в порядке, и именно поэтому социальные расходы не только не пострадают, они будут увеличиваться.
Накануне Орешкин сообщил, что правительство готовит параметры внеплановой индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат, по его словам, об индексации будет объявлено в ближайшее время.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплаты, МРОТ и величины прожиточного минимума.