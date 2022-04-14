https://ria.ru/20220414/tolmachevo-1783515778.html

Строительство нового терминала аэропорта "Толмачево" идет по графику

Строительство нового терминала аэропорта "Толмачево" идет по графику - РИА Новости, 14.04.2022

Строительство нового терминала аэропорта "Толмачево" идет по графику

Строительство нового терминала новосибирского международного аэропорта "Толмачево" ведется строго по графику, сроки сдачи остаются прежними – осень текущего... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:49

2022-04-14T13:49

2022-04-14T13:49

новосибирская область

толмачево (аэропорт)

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Строительство нового терминала новосибирского международного аэропорта "Толмачево" ведется строго по графику, сроки сдачи остаются прежними – осень текущего года, сообщает правительство Новосибирской области.В четверг площадку строительства нового аэровокзального комплекса с рабочей поездкой посетил губернатор региона Андрей Травников. Глава области оценил достигнутые строителями результаты."Темпы строительства впечатляют – работы идут по графику, многие ведутся параллельно, что позволяет держать такой жёсткий темп. Полтора годы назад мы присутствовали на церемонии начала строительства, погружения первой сваи. Можно представить, какой большой объем работ сделан, какая степень готовности. Ориентируемся на завершение строительства по графику. Не скрою, сегодня возникают новые трудности, задачи, но это не значит, что мы пересматриваем сроки завершения строительства, они остаются прежними – осень этого года", - сказал губернатор.Глава региона пояснил, что возникающие сложности в первую очередь связаны с доставкой европейского оборудования, однако строители ищут замену такому оборудованию, а также прорабатывают новые каналы поставки. При этом значительная часть материалов, используемых при строительстве нового терминала, производится в Новосибирской области.Правительство Новосибирской области принимало активное участие на каждом этапе запуска программы развития в регионе авиационного хаба, начиная от обсуждения перспектив реконструкции второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) и заканчивая проектированием нового терминала.В настоящее время строители уже закончили остекление куполов главного атриума аэровокзального комплекса, завершаются работы по остеклению светопрозрачных фасадов и устройству конструкций входных групп. Ведется монтаж внутреннего инженерного оборудования. Строительство нового терминала площадью 56 тысяч квадратных метров планируется завершить в III квартале 2022 года.

https://ria.ru/20220401/stroitelstvo-1781218691.html

новосибирская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирская область, толмачево (аэропорт), андрей травников