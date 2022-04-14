Рейтинг@Mail.ru
Строительство нового терминала аэропорта "Толмачево" идет по графику - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/tolmachevo-1783515778.html
Строительство нового терминала аэропорта "Толмачево" идет по графику
Строительство нового терминала аэропорта "Толмачево" идет по графику - РИА Новости, 14.04.2022
Строительство нового терминала аэропорта "Толмачево" идет по графику
Строительство нового терминала новосибирского международного аэропорта "Толмачево" ведется строго по графику, сроки сдачи остаются прежними – осень текущего... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:49
2022-04-14T13:49
новосибирская область
толмачево (аэропорт)
андрей травников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743257014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47cf331457bd4029723baf428440b4fa.jpg
НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Строительство нового терминала новосибирского международного аэропорта "Толмачево" ведется строго по графику, сроки сдачи остаются прежними – осень текущего года, сообщает правительство Новосибирской области.В четверг площадку строительства нового аэровокзального комплекса с рабочей поездкой посетил губернатор региона Андрей Травников. Глава области оценил достигнутые строителями результаты."Темпы строительства впечатляют – работы идут по графику, многие ведутся параллельно, что позволяет держать такой жёсткий темп. Полтора годы назад мы присутствовали на церемонии начала строительства, погружения первой сваи. Можно представить, какой большой объем работ сделан, какая степень готовности. Ориентируемся на завершение строительства по графику. Не скрою, сегодня возникают новые трудности, задачи, но это не значит, что мы пересматриваем сроки завершения строительства, они остаются прежними – осень этого года", - сказал губернатор.Глава региона пояснил, что возникающие сложности в первую очередь связаны с доставкой европейского оборудования, однако строители ищут замену такому оборудованию, а также прорабатывают новые каналы поставки. При этом значительная часть материалов, используемых при строительстве нового терминала, производится в Новосибирской области.Правительство Новосибирской области принимало активное участие на каждом этапе запуска программы развития в регионе авиационного хаба, начиная от обсуждения перспектив реконструкции второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) и заканчивая проектированием нового терминала.В настоящее время строители уже закончили остекление куполов главного атриума аэровокзального комплекса, завершаются работы по остеклению светопрозрачных фасадов и устройству конструкций входных групп. Ведется монтаж внутреннего инженерного оборудования. Строительство нового терминала площадью 56 тысяч квадратных метров планируется завершить в III квартале 2022 года.
https://ria.ru/20220401/stroitelstvo-1781218691.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743257014_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f3dbc90420a20636dc88c453c6acd93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, толмачево (аэропорт), андрей травников
13:49 14.04.2022
 

Строительство нового терминала аэропорта "Толмачево" идет по графику

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет Airbus A320neo в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A320neo в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Строительство нового терминала новосибирского международного аэропорта "Толмачево" ведется строго по графику, сроки сдачи остаются прежними – осень текущего года, сообщает правительство Новосибирской области.
В четверг площадку строительства нового аэровокзального комплекса с рабочей поездкой посетил губернатор региона Андрей Травников. Глава области оценил достигнутые строителями результаты.
"Темпы строительства впечатляют – работы идут по графику, многие ведутся параллельно, что позволяет держать такой жёсткий темп. Полтора годы назад мы присутствовали на церемонии начала строительства, погружения первой сваи. Можно представить, какой большой объем работ сделан, какая степень готовности. Ориентируемся на завершение строительства по графику. Не скрою, сегодня возникают новые трудности, задачи, но это не значит, что мы пересматриваем сроки завершения строительства, они остаются прежними – осень этого года", - сказал губернатор.
Глава региона пояснил, что возникающие сложности в первую очередь связаны с доставкой европейского оборудования, однако строители ищут замену такому оборудованию, а также прорабатывают новые каналы поставки. При этом значительная часть материалов, используемых при строительстве нового терминала, производится в Новосибирской области.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 10:22
Строительство синхротрона СКИФ в Сибири начнется в срок
Правительство Новосибирской области принимало активное участие на каждом этапе запуска программы развития в регионе авиационного хаба, начиная от обсуждения перспектив реконструкции второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) и заканчивая проектированием нового терминала.
В настоящее время строители уже закончили остекление куполов главного атриума аэровокзального комплекса, завершаются работы по остеклению светопрозрачных фасадов и устройству конструкций входных групп. Ведется монтаж внутреннего инженерного оборудования. Строительство нового терминала площадью 56 тысяч квадратных метров планируется завершить в III квартале 2022 года.
 
Новосибирская областьТолмачево (аэропорт)Андрей Травников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала