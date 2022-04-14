https://ria.ru/20220414/natsproekty-1783509929.html
Глава Якутии рассказал о средствах на нацпроекты в 2022 году
Глава Якутии рассказал о средствах на нацпроекты в 2022 году - РИА Новости, 14.04.2022
Глава Якутии рассказал о средствах на нацпроекты в 2022 году
Свыше 42 миллиардов рублей предусмотрено в 2022 году в бюджете Якутии на реализацию национальных проектов, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:31
2022-04-14T13:31
2022-04-14T13:31
республика саха (якутия)
айсен николаев
экономика
республика саха (якутия)
россия
нацпроекты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596481472_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_b760c8854579c6faf576a81b5f92d0cc.jpg
ЯКУТСК, 14 апр – РИА Новости. Свыше 42 миллиардов рублей предусмотрено в 2022 году в бюджете Якутии на реализацию национальных проектов, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram."В 2022 году в Якутии на исполнение нацпроектов предусмотрено 42 миллиарда 600 миллионов рублей. Важно понимать, что реализация нацпроектов должна оцениваться не освоением выделенных средств, а реальной пользой, которую получат наши жители" - написал он по итогам совещания с региональным правительством.Глава Якутии также отметил эффективную работу республиканского правительства по заключению государственных контрактов."В этом году уже заключено 1 447 контрактов, что составляет 71,57% от плана. Это выше показателей прошлого года на 29%. Отрадно, что сейчас, несмотря на влияние западных санкций, команда республики показывает такие результаты", - добавил Николаев.Традиционно большой объем работы в республике проводится по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Уже заключены контракты и идет закупка материалов по 20 республиканским дорогам и 20 объектам в столице региона.Глава Якутии также рассказал о новых вызовах, которые стоят перед регионом."Конечно же, почти в каждой отрасли существуют свои проблемы, которые связаны в том числе и с введением западных санкций. Команда региона ищет решения, чтобы реализация национальных проектов продолжалась в полном объеме", - отметил Николаев.По его словам, это касается приобретения медоборудования и автотранспорта по нацпроекту "Здравоохранение", строительства социальных объектов по нацпроектам "Демография" и "Образование".
https://ria.ru/20220303/sevmorput-1776306819.html
https://ria.ru/20211224/nadbavki-1765424173.html
https://ria.ru/20211217/yakutiya-1764194318.html
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596481472_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_96d4ec29cb3b9c557bef747de7fb19e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, экономика, республика саха (якутия), россия, нацпроекты
Глава Якутии рассказал о средствах на нацпроекты в 2022 году
Свыше 42 миллиардов рублей предусмотрено в Якутии на реализацию нацпроектов в 2022 году
ЯКУТСК, 14 апр – РИА Новости.
Свыше 42 миллиардов рублей предусмотрено в 2022 году в бюджете Якутии на реализацию национальных проектов, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram
.
"В 2022 году в Якутии на исполнение нацпроектов предусмотрено 42 миллиарда 600 миллионов рублей. Важно понимать, что реализация нацпроектов должна оцениваться не освоением выделенных средств, а реальной пользой, которую получат наши жители" - написал он по итогам совещания с региональным правительством.
Глава Якутии также отметил эффективную работу республиканского правительства по заключению государственных контрактов.
"В этом году уже заключено 1 447 контрактов, что составляет 71,57% от плана. Это выше показателей прошлого года на 29%. Отрадно, что сейчас, несмотря на влияние западных санкций, команда республики показывает такие результаты", - добавил Николаев.
Традиционно большой объем работы в республике проводится по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Уже заключены контракты и идет закупка материалов по 20 республиканским дорогам и 20 объектам в столице региона.
Глава Якутии также рассказал о новых вызовах, которые стоят перед регионом.
"Конечно же, почти в каждой отрасли существуют свои проблемы, которые связаны в том числе и с введением западных санкций. Команда региона ищет решения, чтобы реализация национальных проектов продолжалась в полном объеме", - отметил Николаев.
По его словам, это касается приобретения медоборудования и автотранспорта по нацпроекту "Здравоохранение", строительства социальных объектов по нацпроектам "Демография" и "Образование".