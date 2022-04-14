https://ria.ru/20220414/natsproekty-1783509929.html

Глава Якутии рассказал о средствах на нацпроекты в 2022 году

Глава Якутии рассказал о средствах на нацпроекты в 2022 году - РИА Новости, 14.04.2022

Глава Якутии рассказал о средствах на нацпроекты в 2022 году

Свыше 42 миллиардов рублей предусмотрено в 2022 году в бюджете Якутии на реализацию национальных проектов, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:31

2022-04-14T13:31

2022-04-14T13:31

республика саха (якутия)

айсен николаев

экономика

республика саха (якутия)

россия

нацпроекты

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ЯКУТСК, 14 апр – РИА Новости. Свыше 42 миллиардов рублей предусмотрено в 2022 году в бюджете Якутии на реализацию национальных проектов, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram."В 2022 году в Якутии на исполнение нацпроектов предусмотрено 42 миллиарда 600 миллионов рублей. Важно понимать, что реализация нацпроектов должна оцениваться не освоением выделенных средств, а реальной пользой, которую получат наши жители" - написал он по итогам совещания с региональным правительством.Глава Якутии также отметил эффективную работу республиканского правительства по заключению государственных контрактов."В этом году уже заключено 1 447 контрактов, что составляет 71,57% от плана. Это выше показателей прошлого года на 29%. Отрадно, что сейчас, несмотря на влияние западных санкций, команда республики показывает такие результаты", - добавил Николаев.Традиционно большой объем работы в республике проводится по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Уже заключены контракты и идет закупка материалов по 20 республиканским дорогам и 20 объектам в столице региона.Глава Якутии также рассказал о новых вызовах, которые стоят перед регионом."Конечно же, почти в каждой отрасли существуют свои проблемы, которые связаны в том числе и с введением западных санкций. Команда региона ищет решения, чтобы реализация национальных проектов продолжалась в полном объеме", - отметил Николаев.По его словам, это касается приобретения медоборудования и автотранспорта по нацпроекту "Здравоохранение", строительства социальных объектов по нацпроектам "Демография" и "Образование".

https://ria.ru/20220303/sevmorput-1776306819.html

https://ria.ru/20211224/nadbavki-1765424173.html

https://ria.ru/20211217/yakutiya-1764194318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

айсен николаев, экономика, республика саха (якутия), россия, нацпроекты