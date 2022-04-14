18:02 14.04.2022 (обновлено: 19:25 14.04.2022)
Матвиенко отреагировала на задержание Медведчука
Спикер СФ Матвиенко о задержании Медведчука: налицо преследование за политические взгляды
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержание на Украине главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука является преследованием за политические взгляды, борьбой с инакомыслием и попранием основ демократии и парламентаризма, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"В наручниках - не просто гражданин, выражающий свою позицию, а действующий депутат, лидер партии. Популярный политик, с самого начала открыто выступавший за мир на Донбассе. Человек, активно помогавший решать гуманитарные вопросы, организовывавший обмен задержанными. Налицо преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием и грубейшее попрание основ демократии и парламентаризма", - написала она в своём Telegram-канале.
По словам спикера Совфеда, тревогу вызывает не только здоровье, но и жизнь Медведчука.
"Считаю, что ситуация с Виктором Владимировичем Медведчуком требует привлечения максимального внимания международных институтов и организаций. Поэтому я дала поручение подготовить обращение в комитет Межпарламентского Союза по правам человека в отношении парламентариев. Документ будет направлен на имя генерального секретаря организации в ближайшее время", - добавила она.