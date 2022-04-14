https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783587712.html

Матвиенко отреагировала на задержание Медведчука

Матвиенко отреагировала на задержание Медведчука - РИА Новости, 14.04.2022

Матвиенко отреагировала на задержание Медведчука

Задержание на Украине главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука является преследованием за политические взгляды, борьбой с РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:02

2022-04-14T18:02

2022-04-14T19:25

россия

валентина матвиенко

украина

виктор медведчук

донбасс

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержание на Украине главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука является преследованием за политические взгляды, борьбой с инакомыслием и попранием основ демократии и парламентаризма, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."В наручниках - не просто гражданин, выражающий свою позицию, а действующий депутат, лидер партии. Популярный политик, с самого начала открыто выступавший за мир на Донбассе. Человек, активно помогавший решать гуманитарные вопросы, организовывавший обмен задержанными. Налицо преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием и грубейшее попрание основ демократии и парламентаризма", - написала она в своём Telegram-канале.По словам спикера Совфеда, тревогу вызывает не только здоровье, но и жизнь Медведчука."Считаю, что ситуация с Виктором Владимировичем Медведчуком требует привлечения максимального внимания международных институтов и организаций. Поэтому я дала поручение подготовить обращение в комитет Межпарламентского Союза по правам человека в отношении парламентариев. Документ будет направлен на имя генерального секретаря организации в ближайшее время", - добавила она.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783404201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, валентина матвиенко, украина, виктор медведчук, донбасс, совет федерации рф, в мире