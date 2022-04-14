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Матвиенко отреагировала на задержание Медведчука - РИА Новости, 14.04.2022
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Матвиенко отреагировала на задержание Медведчука
Матвиенко отреагировала на задержание Медведчука - РИА Новости, 14.04.2022
Матвиенко отреагировала на задержание Медведчука
Задержание на Украине главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука является преследованием за политические взгляды, борьбой с РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:02
2022-04-14T19:25
россия
валентина матвиенко
украина
виктор медведчук
донбасс
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержание на Украине главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука является преследованием за политические взгляды, борьбой с инакомыслием и попранием основ демократии и парламентаризма, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."В наручниках - не просто гражданин, выражающий свою позицию, а действующий депутат, лидер партии. Популярный политик, с самого начала открыто выступавший за мир на Донбассе. Человек, активно помогавший решать гуманитарные вопросы, организовывавший обмен задержанными. Налицо преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием и грубейшее попрание основ демократии и парламентаризма", - написала она в своём Telegram-канале.По словам спикера Совфеда, тревогу вызывает не только здоровье, но и жизнь Медведчука."Считаю, что ситуация с Виктором Владимировичем Медведчуком требует привлечения максимального внимания международных институтов и организаций. Поэтому я дала поручение подготовить обращение в комитет Межпарламентского Союза по правам человека в отношении парламентариев. Документ будет направлен на имя генерального секретаря организации в ближайшее время", - добавила она.
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россия, валентина матвиенко, украина, виктор медведчук, донбасс, совет федерации рф, в мире
18:02 14.04.2022 (обновлено: 19:25 14.04.2022)
 
Матвиенко отреагировала на задержание Медведчука

Спикер СФ Матвиенко о задержании Медведчука: налицо преследование за политические взгляды

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержание на Украине главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука является преследованием за политические взгляды, борьбой с инакомыслием и попранием основ демократии и парламентаризма, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"В наручниках - не просто гражданин, выражающий свою позицию, а действующий депутат, лидер партии. Популярный политик, с самого начала открыто выступавший за мир на Донбассе. Человек, активно помогавший решать гуманитарные вопросы, организовывавший обмен задержанными. Налицо преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием и грубейшее попрание основ демократии и парламентаризма", - написала она в своём Telegram-канале.
По словам спикера Совфеда, тревогу вызывает не только здоровье, но и жизнь Медведчука.
"Считаю, что ситуация с Виктором Владимировичем Медведчуком требует привлечения максимального внимания международных институтов и организаций. Поэтому я дала поручение подготовить обращение в комитет Межпарламентского Союза по правам человека в отношении парламентариев. Документ будет направлен на имя генерального секретаря организации в ближайшее время", - добавила она.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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РоссияВалентина МатвиенкоУкраинаВиктор МедведчукДонбассСовет Федерации РФВ мире
 
 
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