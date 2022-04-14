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Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин
Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.04.2022
Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин
Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, но заболевшие еще есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:17
2022-04-14T13:17
2022-04-14T13:17
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, но заболевшие еще есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Ситуация с коронавирусом улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие", - сказал он, отметив, что медики каждый день продолжают оказывать помощь пациентам."Во многом благодаря самоотверженной работе каждый день из больницы выписываются тысячи человек", - добавил премьер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: ситуация с COVID-19 в России улучшилась, но заболевшие еще есть