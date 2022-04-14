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Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.04.2022
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Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин
Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.04.2022
Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин
Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, но заболевшие еще есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:17
2022-04-14T13:17
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, но заболевшие еще есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Ситуация с коронавирусом улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие", - сказал он, отметив, что медики каждый день продолжают оказывать помощь пациентам."Во многом благодаря самоотверженной работе каждый день из больницы выписываются тысячи человек", - добавил премьер.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, правительство рф, михаил мишустин
13:17 14.04.2022
 
Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: ситуация с COVID-19 в России улучшилась, но заболевшие еще есть

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, но заболевшие еще есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Ситуация с коронавирусом улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие", - сказал он, отметив, что медики каждый день продолжают оказывать помощь пациентам.
"Во многом благодаря самоотверженной работе каждый день из больницы выписываются тысячи человек", - добавил премьер.
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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