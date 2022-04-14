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Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин

Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.04.2022

Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, заявил Мишустин

Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, но заболевшие еще есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:17

2022-04-14T13:17

2022-04-14T13:17

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, но заболевшие еще есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Ситуация с коронавирусом улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие", - сказал он, отметив, что медики каждый день продолжают оказывать помощь пациентам."Во многом благодаря самоотверженной работе каждый день из больницы выписываются тысячи человек", - добавил премьер.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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