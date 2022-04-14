https://ria.ru/20220414/khimoruzhie-1783610705.html

Шульгин: слова об угрозе применения Киевом химикатов назвали дезинформацией

Шульгин: слова об угрозе применения Киевом химикатов назвали дезинформацией - РИА Новости, 14.04.2022

Шульгин: слова об угрозе применения Киевом химикатов назвали дезинформацией

Западные страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще в марте назвали предостережения России об угрозе применения Киевом химикатов... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T20:36

2022-04-14T20:36

2022-04-14T21:06

в мире

украина

организация по запрещению химического оружия

мариуполь

александр шульгин

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Западные страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще в марте назвали предостережения России об угрозе применения Киевом химикатов дезинформацией, заявив, что только Москва будет нести ответственность за любой инцидент, сообщил РИА Новости российский постпред при организации, посол РФ в Гааге Александр Шульгин."Думающие делегации всецело разделяют наши озабоченности по поводу угрозы применения токсичных химикатов на Украине. Западные же страны заняли максимально двуличную позицию: на прошедшей в марте сессии исполсовета они прямо заявили о том, что предостережения России – это не что иное, как дезинформация, и только наша страна будет нести ответственность за любой инцидент", - сказал Шульгин.Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) 12 апреля заявила, что обеспокоена недавними неподтвержденными данными о применении химического оружия в Мариуполе. В организации сообщили, что техсекретариат получил как от России, так и от Украины сообщения об угрозах использования токсичных химикатов в качестве оружия и передал ее всем 193 государствам-членам ОЗХО по запросу.Ранее украинская сторона сообщила о том, что в Мариуполе якобы было применено химическое оружие.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации. По его словам, Россия будет отвечать на них фактами. МО РФ предупреждало, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. По данным МО РФ, в Авдеевке украинские боевики подготовили бесчеловечную провокацию с массовым отравлением жителей прилегающих районов химвеществами, а украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области, чтобы обвинить потом Россию.

https://ria.ru/20220413/khimoruzhie-1783348777.html

https://ria.ru/20220310/provokatsii-1777563643.html

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в мире, украина, организация по запрещению химического оружия, мариуполь, александр шульгин