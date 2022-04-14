https://ria.ru/20220414/isklyuchenie-1783609025.html

Постпред при ОЗХО: исключение России не предусмотрено в конвенции

Постпред при ОЗХО: исключение России не предусмотрено в конвенции - РИА Новости, 14.04.2022

Постпред при ОЗХО: исключение России не предусмотрено в конвенции

Западные страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще в марте назвали предостережения России об угрозе применения Киевом химикатов... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T20:20

2022-04-14T20:20

2022-04-14T22:32

в мире

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

украина

сергей лавров

мариуполь

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Западные страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще в марте назвали предостережения России об угрозе применения Киевом химикатов дезинформацией, заявив, что только Москва будет нести ответственность за любой инцидент, сообщил РИА Новости российский постпред при организации, посол РФ в Гааге Александр Шульгин."Думающие делегации всецело разделяют наши озабоченности по поводу угрозы применения токсичных химикатов на Украине. Западные же страны заняли максимально двуличную позицию: на прошедшей в марте сессии исполсовета они прямо заявили о том, что предостережения России – это не что иное, как дезинформация, и только наша страна будет нести ответственность за любой инцидент", - сказал Шульгин.Тем самым, по его словам, они дали зеленый свет украинским националистам: "мол, делайте, что хотите, все равно виновата будет Москва"."Наши западные коллеги в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение положениями КЗХО, которую они пытаются использовать лишь для достижения своих узкокорыстных геополитических целей", - заявил постпред.Что же касается Технического секретариата ОЗХО, то, как отметил дипломат, он занял пока выжидательную позицию.Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) 12 апреля заявила, что обеспокоена недавними неподтвержденными данными о применении химического оружия в Мариуполе. В организации сообщили, что техсекретариат получил как от России, так и от Украины сообщения об угрозах использования токсичных химикатов в качестве оружия и передал ее всем 193 государствам-членам ОЗХО по запросу.Ранее украинская сторона сообщила о том, что в Мариуполе якобы было применено химическое оружие.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации. По его словам, Россия будет отвечать на них фактами. МО РФ предупреждало, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. По данным МО РФ, в Авдеевке украинские боевики подготовили бесчеловечную провокацию с массовым отравлением жителей прилегающих районов химвеществами, а украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области, чтобы обвинить потом Россию.

https://ria.ru/20220412/ozkho-1783220799.html

https://ria.ru/20220310/provokatsii-1777563643.html

украина

мариуполь

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в мире, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, украина, сергей лавров, мариуполь