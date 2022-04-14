https://ria.ru/20220414/deputaty-1783620152.html
"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде
"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде - РИА Новости, 14.04.2022
"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде
Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), деятельность которой была приостановлена, создадут в Верховной раде депутатскую группу, заявил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:54
2022-04-14T21:54
2022-04-14T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), деятельность которой была приостановлена, создадут в Верховной раде депутатскую группу, заявил один из лидеров партии Юрий Бойко.Ранее агентство "Униан" сообщило, что Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде."Касательно приостановки работы фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь". Честно говоря, на фоне тех трагедий, которые сейчас в стране, тех страданий людей, это особой роли не играет. Мы, естественно, создадим группу, все наши депутаты, которые честно работают на страну, честно помогают людям, служат в теробороне, занимаются гуманитарными вопросами, они все в эту группу войдут. И эта группа будет продолжать работу во благо Украины", - сказал Бойко на видео, которое опубликовано в его YouTube-канале.
https://ria.ru/20220413/obvinenie-1783360972.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
21:54 14.04.2022 (обновлено: 22:01 14.04.2022)
"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде
В "Оппозиционной платформе" сообщили, что создадут депутатскую группу в Верховной раде