Рейтинг@Mail.ru
"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/deputaty-1783620152.html
"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде
"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде - РИА Новости, 14.04.2022
"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде
Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), деятельность которой была приостановлена, создадут в Верховной раде депутатскую группу, заявил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:54
2022-04-14T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153098/16/1530981648_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_9b20c2627307e5253164aec8d1031cb8.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), деятельность которой была приостановлена, создадут в Верховной раде депутатскую группу, заявил один из лидеров партии Юрий Бойко.Ранее агентство "Униан" сообщило, что Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде."Касательно приостановки работы фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь". Честно говоря, на фоне тех трагедий, которые сейчас в стране, тех страданий людей, это особой роли не играет. Мы, естественно, создадим группу, все наши депутаты, которые честно работают на страну, честно помогают людям, служат в теробороне, занимаются гуманитарными вопросами, они все в эту группу войдут. И эта группа будет продолжать работу во благо Украины", - сказал Бойко на видео, которое опубликовано в его YouTube-канале.
https://ria.ru/20220413/obvinenie-1783360972.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153098/16/1530981648_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_5e951e8943f4afb3784242c184c8d6de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
21:54 14.04.2022 (обновлено: 22:01 14.04.2022)
 
"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде

В "Оппозиционной платформе" сообщили, что создадут депутатскую группу в Верховной раде

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Юрий Бойко выступает на заседании Верховной рады Украины
Депутат Юрий Бойко выступает на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутат Юрий Бойко выступает на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), деятельность которой была приостановлена, создадут в Верховной раде депутатскую группу, заявил один из лидеров партии Юрий Бойко.
Ранее агентство "Униан" сообщило, что Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде.
"Касательно приостановки работы фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь". Честно говоря, на фоне тех трагедий, которые сейчас в стране, тех страданий людей, это особой роли не играет. Мы, естественно, создадим группу, все наши депутаты, которые честно работают на страну, честно помогают людям, служат в теробороне, занимаются гуманитарными вопросами, они все в эту группу войдут. И эта группа будет продолжать работу во благо Украины", - сказал Бойко на видео, которое опубликовано в его YouTube-канале.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 16:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Верховная рада может лишить Медведчука депутатского мандата
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала