https://ria.ru/20220414/deputaty-1783620152.html

"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде

"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде - РИА Новости, 14.04.2022

"Оппозиционная платформа" создаст депутатскую группу в Верховной раде

Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), деятельность которой была приостановлена, создадут в Верховной раде депутатскую группу, заявил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T21:54

2022-04-14T21:54

2022-04-14T22:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), деятельность которой была приостановлена, создадут в Верховной раде депутатскую группу, заявил один из лидеров партии Юрий Бойко.Ранее агентство "Униан" сообщило, что Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде."Касательно приостановки работы фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь". Честно говоря, на фоне тех трагедий, которые сейчас в стране, тех страданий людей, это особой роли не играет. Мы, естественно, создадим группу, все наши депутаты, которые честно работают на страну, честно помогают людям, служат в теробороне, занимаются гуманитарными вопросами, они все в эту группу войдут. И эта группа будет продолжать работу во благо Украины", - сказал Бойко на видео, которое опубликовано в его YouTube-канале.

https://ria.ru/20220413/obvinenie-1783360972.html

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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр