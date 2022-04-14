https://ria.ru/20220414/averbukh-1783473874.html
Авербух объяснил отказ Арзамасовой менять фамилию после свадьбы
Авербух объяснил отказ Арзамасовой менять фамилию после свадьбы - РИА Новости, 14.04.2022
Авербух объяснил отказ Арзамасовой менять фамилию после свадьбы
Илья Авербух признался, что его супруга Елизавета Арзамасова отказалась менять фамилию после свадьбы из-за волокиты со сменой документов. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:24
2022-04-14T11:24
2022-04-14T11:24
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Илья Авербух признался, что его супруга Елизавета Арзамасова отказалась менять фамилию после свадьбы из-за волокиты со сменой документов.О романе звезд стало известно летом 2020 года, в конце декабря они поженились. У них родился сын Лев: в свои семь месяцев малыш уже умеет ползать, сообщила Елизавета в интервью порталу "7 дней".Ранее Авербух рассказал о судьбе нового сезона проекта "Ледниковый период".
https://ria.ru/20220412/averbukh-1783111854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, илья авербух, елизавета арзамасова
Авербух объяснил отказ Арзамасовой менять фамилию после свадьбы
Авербух объяснил отказ Арзамасовой менять фамилию после свадьбы волокитой с документами