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Авербух объяснил отказ Арзамасовой менять фамилию после свадьбы - РИА Новости, 14.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220414/averbukh-1783473874.html
Авербух объяснил отказ Арзамасовой менять фамилию после свадьбы
Авербух объяснил отказ Арзамасовой менять фамилию после свадьбы - РИА Новости, 14.04.2022
Авербух объяснил отказ Арзамасовой менять фамилию после свадьбы
Илья Авербух признался, что его супруга Елизавета Арзамасова отказалась менять фамилию после свадьбы из-за волокиты со сменой документов. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:24
2022-04-14T11:24
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
илья авербух
елизавета арзамасова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Илья Авербух признался, что его супруга Елизавета Арзамасова отказалась менять фамилию после свадьбы из-за волокиты со сменой документов.О романе звезд стало известно летом 2020 года, в конце декабря они поженились. У них родился сын Лев: в свои семь месяцев малыш уже умеет ползать, сообщила Елизавета в интервью порталу "7 дней".Ранее Авербух рассказал о судьбе нового сезона проекта "Ледниковый период".
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знаменитости, шоу-бизнес, илья авербух, елизавета арзамасова
11:24 14.04.2022
 
Авербух объяснил отказ Арзамасовой менять фамилию после свадьбы

Авербух объяснил отказ Арзамасовой менять фамилию после свадьбы волокитой с документами

© Фото : Первый канал Илья Авербух и Елизавета Арзамасова в программе "Вечерний Ургант"
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова в программе Вечерний Ургант - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Первый канал
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Илья Авербух признался, что его супруга Елизавета Арзамасова отказалась менять фамилию после свадьбы из-за волокиты со сменой документов.

"На самом деле Лиза осталась Арзамасовой, потому что иначе пришлось бы менять очень много документов. Но мы как раз думаем о том, чтобы сделать ей двойную фамилию: Арзамасова-Авербух", – сказал фигурист.

О романе звезд стало известно летом 2020 года, в конце декабря они поженились. У них родился сын Лев: в свои семь месяцев малыш уже умеет ползать, сообщила Елизавета в интервью порталу "7 дней".

"Он уже умеет ползать, очаровательно гулит и улыбается. Никаких спортивных или артистических задатков мы в сыне пока не ищем, просто любим его и радуемся", – отметила актриса.

Ранее Авербух рассказал о судьбе нового сезона проекта "Ледниковый период".
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 16:32Шоубиз
"Не планируется": Илья Авербух о судьбе проекта "Ледниковый период"
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесИлья АвербухЕлизавета Арзамасова
 
 
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