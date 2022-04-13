https://ria.ru/20220413/yandeksmuzyka-1783326214.html
Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си
Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си - РИА Новости, 13.04.2022
Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си
Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания BBC, сообщило ведомство. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:43
2022-04-13T14:43
2022-04-13T14:45
технологии
россия
украина
генеральная прокуратура рф
яндекс.музыка
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания BBC, сообщило ведомство."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания BBC", - говорится в сообщении.РКН напомнил, что сам интернет-ресурс британской радиовещательной корпорации был заблокирован 3 марта 2022 года на основании требования Генпрокуратуры России за систематическую публикацию материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о ходе проведения Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины.
https://ria.ru/20220412/youtube-1783021579.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, генеральная прокуратура рф, яндекс.музыка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
14:43 13.04.2022 (обновлено: 14:45 13.04.2022)
Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си
Роскомнадзор уведомил "Яндекс.Музыку" о необходимости удаления подкастов Би-Би-Си