https://ria.ru/20220413/yandeksmuzyka-1783326214.html

Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си

Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си - РИА Новости, 13.04.2022

Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си

Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания BBC, сообщило ведомство. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:43

2022-04-13T14:43

2022-04-13T14:45

технологии

россия

украина

генеральная прокуратура рф

яндекс.музыка

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания BBC, сообщило ведомство."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания BBC", - говорится в сообщении.РКН напомнил, что сам интернет-ресурс британской радиовещательной корпорации был заблокирован 3 марта 2022 года на основании требования Генпрокуратуры России за систематическую публикацию материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о ходе проведения Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины.

https://ria.ru/20220412/youtube-1783021579.html

россия

украина

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, украина, генеральная прокуратура рф, яндекс.музыка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)