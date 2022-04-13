Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/yandeksmuzyka-1783326214.html
Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си
Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си - РИА Новости, 13.04.2022
Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си
Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания BBC, сообщило ведомство. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:43
2022-04-13T14:45
технологии
россия
украина
генеральная прокуратура рф
яндекс.музыка
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3f05a3cad84c155072e92677099c5e8.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания BBC, сообщило ведомство."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания BBC", - говорится в сообщении.РКН напомнил, что сам интернет-ресурс британской радиовещательной корпорации был заблокирован 3 марта 2022 года на основании требования Генпрокуратуры России за систематическую публикацию материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о ходе проведения Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины.
https://ria.ru/20220412/youtube-1783021579.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a77dab5b1bb78498f9b5cac1c005b1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, украина, генеральная прокуратура рф, яндекс.музыка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
14:43 13.04.2022 (обновлено: 14:45 13.04.2022)
 
Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си

Роскомнадзор уведомил "Яндекс.Музыку" о необходимости удаления подкастов Би-Би-Си

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Офис компании "Яндекс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания BBC, сообщило ведомство.
"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации "Яндекс.Музыка" о необходимости удаления подкастов издания BBC", - говорится в сообщении.
Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 07:38
В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube в России
РКН напомнил, что сам интернет-ресурс британской радиовещательной корпорации был заблокирован 3 марта 2022 года на основании требования Генпрокуратуры России за систематическую публикацию материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о ходе проведения Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины.
 
ТехнологииРоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФЯндекс.МузыкаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала