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США выделят новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/vooruzheniya-1783417940.html
США выделят новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов
США выделят новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов - РИА Новости, 13.04.2022
США выделят новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты, сообщил... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:33
2022-04-13T21:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
вооружения
пентагон
донбасс
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты, сообщил американский президент Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским."Я только что переговорил с президентом Зеленским и поделился с ним тем, что моя администрация санкционирует передачу Украине дополнительного вооружения, боеприпасов и иной помощи в сфере безопасности в размере 800 миллионов долларов", - говорится в заявлении Байдена.Новый пакет, по его словам, будет включать как "многие высокоэффективные типы вооружений", ранее уже передававшиеся украинским силам, так и новые средства, которые могут им пригодиться в случае ожидаемого "широкого наступления России на востоке Украины"."Эти новые средства включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов", - сообщил Байден.Помимо передачи оружия из наличия Пентагона, США договариваются с союзниками о том, чтобы те также направили на Украину значительную военную помощь, добавил президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783366521.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, вооружения, пентагон, донбасс, джо байден
21:33 13.04.2022 (обновлено: 21:52 13.04.2022)
 
США выделят новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов

США выделят новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты, сообщил американский президент Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
"Я только что переговорил с президентом Зеленским и поделился с ним тем, что моя администрация санкционирует передачу Украине дополнительного вооружения, боеприпасов и иной помощи в сфере безопасности в размере 800 миллионов долларов", - говорится в заявлении Байдена.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 17:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Белый дом утвердил новый пакет военной помощи Украине
Новый пакет, по его словам, будет включать как "многие высокоэффективные типы вооружений", ранее уже передававшиеся украинским силам, так и новые средства, которые могут им пригодиться в случае ожидаемого "широкого наступления России на востоке Украины".
"Эти новые средства включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов", - сообщил Байден.
Помимо передачи оружия из наличия Пентагона, США договариваются с союзниками о том, чтобы те также направили на Украину значительную военную помощь, добавил президент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 17:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пентагон заявил, что американская военная помощь Киеву поступает постоянно
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАВооруженияПентагонДонбассДжо Байден
 
 
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