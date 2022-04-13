https://ria.ru/20220413/ukraina-1783407875.html

Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине

Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине

Вооруженные силы РФ за день уничтожили 36 военных объектов на Украине, в том числе командные пункты, места сосредоточения войск и штаб, сообщил официальный... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T20:12

2022-04-13T20:12

2022-04-13T20:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

попасная

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за день уничтожили 36 военных объектов на Украине, в том числе командные пункты, места сосредоточения войск и штаб, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточным оружием уничтожены 36 объектов противника. Среди них: в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск; в районах Попасная и Барвенково пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады; в населенном пункте Черкасское командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины. Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляйполе", - сказал Конашенков на брифинге.

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html

украина

попасная

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Наталья Макарова

в мире, украина, попасная, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)