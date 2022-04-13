https://ria.ru/20220413/ukraina-1783407875.html
Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине
Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине
Вооруженные силы РФ за день уничтожили 36 военных объектов на Украине, в том числе командные пункты, места сосредоточения войск и штаб, сообщил официальный... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T20:12
2022-04-13T20:12
2022-04-13T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
попасная
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за день уничтожили 36 военных объектов на Украине, в том числе командные пункты, места сосредоточения войск и штаб, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточным оружием уничтожены 36 объектов противника. Среди них: в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск; в районах Попасная и Барвенково пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады; в населенном пункте Черкасское командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины. Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляйполе", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, попасная, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:12 13.04.2022 (обновлено: 20:24 13.04.2022)
Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине
Минобороны: вооруженные силы России уничтожили за день 36 военных объектов на Украине