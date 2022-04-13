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Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783407875.html
Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине
Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине
Вооруженные силы РФ за день уничтожили 36 военных объектов на Украине, в том числе командные пункты, места сосредоточения войск и штаб, сообщил официальный... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T20:12
2022-04-13T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
попасная
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за день уничтожили 36 военных объектов на Украине, в том числе командные пункты, места сосредоточения войск и штаб, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточным оружием уничтожены 36 объектов противника. Среди них: в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск; в районах Попасная и Барвенково пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады; в населенном пункте Черкасское командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины. Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляйполе", - сказал Конашенков на брифинге.
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украина
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в мире, украина, попасная, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:12 13.04.2022 (обновлено: 20:24 13.04.2022)
 
Российские военные уничтожили за день 36 военных объектов на Украине

Минобороны: вооруженные силы России уничтожили за день 36 военных объектов на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный автомобиль ВСУ, уничтоженный ВС России
Военный автомобиль ВСУ, уничтоженный ВС России - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военный автомобиль ВСУ, уничтоженный ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за день уничтожили 36 военных объектов на Украине, в том числе командные пункты, места сосредоточения войск и штаб, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня высокоточным оружием уничтожены 36 объектов противника. Среди них: в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск; в районах Попасная и Барвенково пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады; в населенном пункте Черкасское командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины. Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляйполе", - сказал Конашенков на брифинге.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаПопаснаяИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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