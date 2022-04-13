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ЕС не способствует распространению конфликта на Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783257922.html
ЕС не способствует распространению конфликта на Украине, заявил Боррель
ЕС не способствует распространению конфликта на Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 13.04.2022
ЕС не способствует распространению конфликта на Украине, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не побуждает и не способствует "распространению войны" на Украине, а пытается сдержать конфликт, пишет газета... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:14
2022-04-13T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
испания
жозеп боррель
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не побуждает и не способствует "распространению войны" на Украине, а пытается сдержать конфликт, пишет газета Mundo."Мы не побуждаем к войне, мы не способствуем тому, чтобы война распространялась. Мы пытаемся сдержать ее, как в пространственном измерении, чтобы она не затронула другие страны, так и в вертикальном измерении, чтобы не применялось более смертоносное оружие", - заявил Боррель испанским СМИ в Мадриде.Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины. В МИД РФ позднее заявили, что слова Борреля подтверждают, что нынешний Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html
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в мире, евросоюз, испания, жозеп боррель, украина, ситуация в днр и лнр
10:14 13.04.2022 (обновлено: 10:35 13.04.2022)
 
ЕС не способствует распространению конфликта на Украине, заявил Боррель

Глава евродипломатии Боррель: ЕС не побуждает и не способствует конфликту на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не побуждает и не способствует "распространению войны" на Украине, а пытается сдержать конфликт, пишет газета Mundo.
"Мы не побуждаем к войне, мы не способствуем тому, чтобы война распространялась. Мы пытаемся сдержать ее, как в пространственном измерении, чтобы она не затронула другие страны, так и в вертикальном измерении, чтобы не применялось более смертоносное оружие", - заявил Боррель испанским СМИ в Мадриде.
Акция протеста радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
08:00
Почему Запад боится денацификации Украины
Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины. В МИД РФ позднее заявили, что слова Борреля подтверждают, что нынешний Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Уничтоженная военная техника ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
08:00
Западное общество готовят к третьей мировой
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЕвросоюзИспанияЖозеп БоррельУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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