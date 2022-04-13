https://ria.ru/20220413/ukraina-1783257922.html

ЕС не способствует распространению конфликта на Украине, заявил Боррель

ЕС не способствует распространению конфликта на Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 13.04.2022

ЕС не способствует распространению конфликта на Украине, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не побуждает и не способствует "распространению войны" на Украине, а пытается сдержать конфликт, пишет газета... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:14

2022-04-13T10:14

2022-04-13T10:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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жозеп боррель

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не побуждает и не способствует "распространению войны" на Украине, а пытается сдержать конфликт, пишет газета Mundo."Мы не побуждаем к войне, мы не способствуем тому, чтобы война распространялась. Мы пытаемся сдержать ее, как в пространственном измерении, чтобы она не затронула другие страны, так и в вертикальном измерении, чтобы не применялось более смертоносное оружие", - заявил Боррель испанским СМИ в Мадриде.Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины. В МИД РФ позднее заявили, что слова Борреля подтверждают, что нынешний Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, испания, жозеп боррель, украина, ситуация в днр и лнр