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Генеральная уборка: как Москву готовят к весне - РИА Новости, 13.04.2022
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Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
Генеральная уборка: как Москву готовят к весне - РИА Новости, 13.04.2022
Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля.
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Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля.
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видео, городское хозяйство москвы
Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля.
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13:29 13.04.2022
 

Генеральная уборка: как Москву готовят к весне

Читать ria.ru в
В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля.
 
 
 
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