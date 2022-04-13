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Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
Генеральная уборка: как Москву готовят к весне - РИА Новости, 13.04.2022
Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля.
2022-04-13T13:29
2022-04-13T13:29
2022-04-13T13:29
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Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля.
2022-04-13T13:29
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РИА Новости
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5
4.7
96
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видео, городское хозяйство москвы
Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля.
2022-04-13T13:29
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PT0M56S
Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля.