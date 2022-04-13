https://ria.ru/20220413/turki-1783286378.html

Туркам надоело ждать, когда их пригласят в Евросоюз

"Что за бред?" Турки пришли в ярость из-за безразличия со стороны Евросоюза - РИА Новости, 13.04.2022

Туркам надоело ждать, когда их пригласят в Евросоюз

Читатели турецкой газеты En Son Haber выразили возмущение из-за начавшегося процесса присоединения Молдавии и Грузии к Евросоюзу вслед за Украиной. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:24

2022-04-13T12:24

2022-04-13T14:12

в мире

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

киев

малайзия

евросоюз

еврокомиссия

грузия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber выразили возмущение из-за начавшегося процесса присоединения Молдавии и Грузии к Евросоюзу вслед за Украиной.Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник передал главам МИД этих стран опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь с визитом в Киеве, отдала аналогичный документ Владимиру Зеленскому.Многие пользователи раскритиковали такие шаги Брюсселя, а некоторые призвали немедленно покончить с попытками Анкары вступить в Евросоюз."Не забудьте Малайзию, Индонезию, Филиппины, Тайвань!"— сыронизировал йылмаз йорулмаз."Турецкую Республику не примут, а если попытаются принять, ЕС рухнет. Не пора ли отказаться от этой любви к Евросоюзу?" — задался вопросом другой комментатор."Грузия??? Вы и так разваливаетесь, чего еще добиваетесь?" — возмутился Визитер. Оскар при этом пошутил, что Грузия располагается в самом сердце Европы, поэтому непременно должна быть членом союза."Турция должна немедленно аннулировать заявку на членство в Евросоюзе. Что за бред? Болгары — в ЕС, грузины — в ЕС. Все в ЕС, и справа, и слева от тебя, но только не ты. Смеетесь? Ну уж нет", — подытожили читатели.Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220113/erdogan-1767750328.html

https://ria.ru/20220411/evrosoyuz-1782864184.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, киев, малайзия, евросоюз, еврокомиссия, грузия, молдавия, турция