20:42 13.04.2022 (обновлено: 20:58 13.04.2022)
Пензенская область и "Туризм.РФ" договорились развивать туристическую сферу
© Фото пресс-службы правительства Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов
© Фото пресс-службы правительства Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов
ПЕНЗА, 13 апр - РИА Новости. Пензенская область и корпорация "Туризм.РФ" подписали соглашение о комплексном развитии туристической отрасли в регионе, включая обновление туристической инфраструктуры на территории археологического памятника "Золотаревское городище" и реконструкцию парк-отеля "Кленовая роща", сообщила пресс-служба правительства региона.
Документ в среду в Москве подписали губернатор Олег Мельниченко и гендиректор корпорация "Туризм.РФ" Сергей Суханов. Стороны договорились о совместной работе в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Развитие туризма в Пензенской области выходит на новый уровень... Первый шаг - разработка проектов, которые станут визитной карточкой региона. Особенно большое значение имеет проект по развитию кластера "Золотаревский". Это "пензенские Помпеи", уникальный памятник истории. В нем скрыты интереснейшие факты о жизни народов Поволжья. На месте сожженного в XIII веке монголами Золотаревского городища уже сейчас проводятся фестивали, которые пользуются популярностью, а строительство археопарка и гостиничного комплекса, предусмотренное соглашением, позволит нам сделать это место туристической жемчужиной региона и создать дополнительные рабочие места", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, соглашение предусматривает поддержку в реконструкции парк-отеля "Кленовая роща" в Спасском районе.
"Обновление номеров, строительство квадрохаусов, организация участков для кемпинга позволит принимать больше туристов и сделать их отдых более комфортным. А гостям будет что показать, ведь недалеко от парк-отеля располагается знаменитое на всю Россию село Абашево, в соседнем Наровчатском районе - дом-музей Александра Куприна, уникальные археологические памятники. Эти проекты - первые ласточки масштабной работы по развитию туризма в Пензенском регионе. У нас огромный потенциал, и мы не должны его прятать", - подчеркнул глава региона.
Он также отметил, что у обоих проектов есть инвесторы. "Думаю, при поддержке корпорации развития мы добьемся поставленных целей... Перспективы для сотрудничества у нас очень хорошие, и я очень рад, что это соглашение состоялось", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
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