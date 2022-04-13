https://ria.ru/20220413/turizm-1783411201.html

Пензенская область и "Туризм.РФ" договорились развивать туристическую сферу

Пензенская область и "Туризм.РФ" договорились развивать туристическую сферу - РИА Новости, 13.04.2022

Пензенская область и "Туризм.РФ" договорились развивать туристическую сферу

Пензенская область и корпорация "Туризм.РФ" подписали соглашение о комплексном развитии туристической отрасли в регионе, включая обновление туристической... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T20:42

2022-04-13T20:42

2022-04-13T20:58

пензенская область

олег мельниченко

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пензенская область

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ПЕНЗА, 13 апр - РИА Новости. Пензенская область и корпорация "Туризм.РФ" подписали соглашение о комплексном развитии туристической отрасли в регионе, включая обновление туристической инфраструктуры на территории археологического памятника "Золотаревское городище" и реконструкцию парк-отеля "Кленовая роща", сообщила пресс-служба правительства региона.Документ в среду в Москве подписали губернатор Олег Мельниченко и гендиректор корпорация "Туризм.РФ" Сергей Суханов. Стороны договорились о совместной работе в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."Развитие туризма в Пензенской области выходит на новый уровень... Первый шаг - разработка проектов, которые станут визитной карточкой региона. Особенно большое значение имеет проект по развитию кластера "Золотаревский". Это "пензенские Помпеи", уникальный памятник истории. В нем скрыты интереснейшие факты о жизни народов Поволжья. На месте сожженного в XIII веке монголами Золотаревского городища уже сейчас проводятся фестивали, которые пользуются популярностью, а строительство археопарка и гостиничного комплекса, предусмотренное соглашением, позволит нам сделать это место туристической жемчужиной региона и создать дополнительные рабочие места", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Кроме того, по его словам, соглашение предусматривает поддержку в реконструкции парк-отеля "Кленовая роща" в Спасском районе."Обновление номеров, строительство квадрохаусов, организация участков для кемпинга позволит принимать больше туристов и сделать их отдых более комфортным. А гостям будет что показать, ведь недалеко от парк-отеля располагается знаменитое на всю Россию село Абашево, в соседнем Наровчатском районе - дом-музей Александра Куприна, уникальные археологические памятники. Эти проекты - первые ласточки масштабной работы по развитию туризма в Пензенском регионе. У нас огромный потенциал, и мы не должны его прятать", - подчеркнул глава региона.Он также отметил, что у обоих проектов есть инвесторы. "Думаю, при поддержке корпорации развития мы добьемся поставленных целей... Перспективы для сотрудничества у нас очень хорошие, и я очень рад, что это соглашение состоялось", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20220408/svekla-1782512021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олег мельниченко, поволжье, москва, россия, пензенская область