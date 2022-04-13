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"Правда тела". Почему в стрессе мы болеем и толстеем. Взгляд психолога - РИА Новости, 13.04.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220413/stress-1783184747.html
"Правда тела". Почему в стрессе мы болеем и толстеем. Взгляд психолога
"Правда тела". Почему в стрессе мы болеем и толстеем. Взгляд психолога - РИА Новости, 13.04.2022
"Правда тела". Почему в стрессе мы болеем и толстеем. Взгляд психолога
Головокружение, скачки давления, позывы в туалет, проблемы со сном и аппетитом: так наше тело “отражает” нашу тревожность. Может ли стресс “запускать” заболевания? Почему иногда человек заболевает уже после того, как стресс закончился и можно выдохнуть? Разбираемся, как различить стресс и тревогу, и помогут ли в таких ситуациях тренировки и еда.
2022-04-13T12:00
2022-04-13T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Почему в стрессе мы болеем и толстеем. Взгляд психолога
Головокружение, скачки давления, позывы в туалет, проблемы со сном и аппетитом: так наше тело “отражает” нашу тревожность. Может ли стресс “запускать” заболевания? Почему иногда человек заболевает уже после того, как стресс закончился и можно выдохнуть? Разбираемся, как различить стресс и тревогу, и помогут ли в таких ситуациях тренировки и еда.
audio/mpeg
"Правда тела". Почему в стрессе мы болеем и толстеем. Взгляд психолога
Головокружение, скачки давления, позывы в туалет, проблемы со сном и аппетитом: так наше тело “отражает” нашу тревожность. Может ли стресс “запускать” заболевания? Почему иногда человек заболевает уже после того, как стресс закончился и можно выдохнуть? Разбираемся, как различить стресс и тревогу, и помогут ли в таких ситуациях тренировки и еда.
audio/mpeg
Как распознать паническую атаку человеку, который никогда не испытывал подобного? Из-за чего некоторые люди при стрессе хотят есть, а другие - нет? Объясняет психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.01:25 Как понять, что стресс вызывает у вас серьезные проблемы. Ищем симптомы тревожности в теле02:20 Как выглядит паническая атака04:00 “Просыпаюсь и мне физически тошно”: что это такое?05:21 Может ли стресс запустить какие-то заболевания06:38 Почему важен образ жизни, который мы начинаем вести под влиянием эмоций07:20 Стресс закончился, человек выдохнул и заболел. Почему так происходит?09:04 “Дискомфорт в животе человек может интерпретировать как голод, или же - как то, что он не хочет есть”11:00 При стрессе человек начинает менее активно дышать?12:05 Как различить стресс и тревогу13:30 Ситуации, когда нельзя ничего планировать. Что делать, когда уровень тревожности поднялся15:40 “Дело в специфике восприятия будущего”16:30 Как еда может помочь в стрессовой ситуации18:15 Работает ли спорт для изменения психологического состоянияСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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подкаст, аудио
12:00 13.04.2022
 

"Правда тела". Почему в стрессе мы болеем и толстеем. Взгляд психолога

Правда тела
"Правда тела". Почему в стрессе мы болеем и толстеем. Взгляд психолога
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Головокружение, скачки давления, позывы в туалет, проблемы со сном и аппетитом: так наше тело “отражает” нашу тревожность. Может ли стресс “запускать” заболевания? Почему иногда человек заболевает уже после того, как стресс закончился и можно выдохнуть? Разбираемся, как различить стресс и тревогу, и помогут ли в таких ситуациях тренировки и еда.
Как распознать паническую атаку человеку, который никогда не испытывал подобного? Из-за чего некоторые люди при стрессе хотят есть, а другие - нет? Объясняет психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
01:25 Как понять, что стресс вызывает у вас серьезные проблемы. Ищем симптомы тревожности в теле
02:20 Как выглядит паническая атака
04:00 “Просыпаюсь и мне физически тошно”: что это такое?
05:21 Может ли стресс запустить какие-то заболевания
06:38 Почему важен образ жизни, который мы начинаем вести под влиянием эмоций
07:20 Стресс закончился, человек выдохнул и заболел. Почему так происходит?
09:04 “Дискомфорт в животе человек может интерпретировать как голод, или же - как то, что он не хочет есть”
11:00 При стрессе человек начинает менее активно дышать?
12:05 Как различить стресс и тревогу
13:30 Ситуации, когда нельзя ничего планировать. Что делать, когда уровень тревожности поднялся
15:40 “Дело в специфике восприятия будущего”
16:30 Как еда может помочь в стрессовой ситуации
18:15 Работает ли спорт для изменения психологического состояния
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
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