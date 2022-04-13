https://ria.ru/20220413/sochi-1783331030.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы - РИА Новости, 13.04.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы
Туман, сильные грозовые дожди, сопровождающиеся мокрым снегом в предгорной зоне, ожидаются в Сочи до 14 апреля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:56
2022-04-13T15:56
2022-04-13T15:56
туризм
туризм
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 13 апр – РИА Новости. Туман, сильные грозовые дожди, сопровождающиеся мокрым снегом в предгорной зоне, ожидаются в Сочи до 14 апреля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее ГУ МЧС Кубани предупреждало о лавинной опасности в горах, которая сохранится до субботы."С вечера 13 апреля и до конца дня 14 апреля 2022 года в Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза. В предгорной зоне ночью и утром временами с мокрым снегом. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман. На дорогах вероятна гололедица", – отмечается в сообщении.Указывается, что на территории курорта также будет сильный ветер, его порывы в некоторых районах города будут достигать до 25 метров в секунду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы
До 14 апреля в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы
СОЧИ, 13 апр – РИА Новости. Туман, сильные грозовые дожди, сопровождающиеся мокрым снегом в предгорной зоне, ожидаются в Сочи до 14 апреля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее ГУ МЧС Кубани предупреждало о лавинной опасности в горах, которая сохранится до субботы.
"С вечера 13 апреля и до конца дня 14 апреля 2022 года в Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза. В предгорной зоне ночью и утром временами с мокрым снегом. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман. На дорогах вероятна гололедица", – отмечается в сообщении.
Указывается, что на территории курорта также будет сильный ветер, его порывы в некоторых районах города будут достигать до 25 метров в секунду.