https://ria.ru/20220413/sochi-1783331030.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы - РИА Новости, 13.04.2022

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы

Туман, сильные грозовые дожди, сопровождающиеся мокрым снегом в предгорной зоне, ожидаются в Сочи до 14 апреля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:56

2022-04-13T15:56

2022-04-13T15:56

туризм

туризм

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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СОЧИ, 13 апр – РИА Новости. Туман, сильные грозовые дожди, сопровождающиеся мокрым снегом в предгорной зоне, ожидаются в Сочи до 14 апреля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее ГУ МЧС Кубани предупреждало о лавинной опасности в горах, которая сохранится до субботы."С вечера 13 апреля и до конца дня 14 апреля 2022 года в Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза. В предгорной зоне ночью и утром временами с мокрым снегом. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман. На дорогах вероятна гололедица", – отмечается в сообщении.Указывается, что на территории курорта также будет сильный ветер, его порывы в некоторых районах города будут достигать до 25 метров в секунду.

https://ria.ru/20220413/sochis-1783269881.html

сочи

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы