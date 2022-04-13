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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы - РИА Новости, 13.04.2022
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Туризм
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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы - РИА Новости, 13.04.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы
Туман, сильные грозовые дожди, сопровождающиеся мокрым снегом в предгорной зоне, ожидаются в Сочи до 14 апреля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:56
2022-04-13T15:56
туризм
туризм
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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СОЧИ, 13 апр – РИА Новости. Туман, сильные грозовые дожди, сопровождающиеся мокрым снегом в предгорной зоне, ожидаются в Сочи до 14 апреля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее ГУ МЧС Кубани предупреждало о лавинной опасности в горах, которая сохранится до субботы."С вечера 13 апреля и до конца дня 14 апреля 2022 года в Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза. В предгорной зоне ночью и утром временами с мокрым снегом. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман. На дорогах вероятна гололедица", – отмечается в сообщении.Указывается, что на территории курорта также будет сильный ветер, его порывы в некоторых районах города будут достигать до 25 метров в секунду.
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туризм, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы
15:56 13.04.2022
 
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы

До 14 апреля в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 13 апр – РИА Новости. Туман, сильные грозовые дожди, сопровождающиеся мокрым снегом в предгорной зоне, ожидаются в Сочи до 14 апреля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее ГУ МЧС Кубани предупреждало о лавинной опасности в горах, которая сохранится до субботы.
"С вечера 13 апреля и до конца дня 14 апреля 2022 года в Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза. В предгорной зоне ночью и утром временами с мокрым снегом. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман. На дорогах вероятна гололедица", – отмечается в сообщении.
Указывается, что на территории курорта также будет сильный ветер, его порывы в некоторых районах города будут достигать до 25 метров в секунду.
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