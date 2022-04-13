https://ria.ru/20220413/shtaynmayer-1783321085.html

В Киеве объяснили отказ Штайнмайеру в визите

В Киеве объяснили отказ Штайнмайеру в визите - РИА Новости, 13.04.2022

В Киеве объяснили отказ Штайнмайеру в визите

В офисе Владимира Зеленского пояснили, почему президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не пригласили в Киев - от Берлина ждут конкретных решений по... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:21

2022-04-13T14:21

2022-04-13T15:21

берлин (город)

россия

киев

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франк-вальтер штайнмайер

германия

в мире

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 13 апр – РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского пояснили, почему президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не пригласили в Киев - от Берлина ждут конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения."В дипломатии есть такое правило: если глава государства хочет посетить другую страну, он должен получить приглашение от руководства этой страны, президента страны. Это то же самое, как если бы вы посещали своего соседа или друга – вы должны получить приглашение. Можно, конечно, прийти и без приглашения, но это не очень вежливо. И затем – все визиты, которые сегодня есть, завершаются результатом, каждый визит должен принести результат. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы высокопоставленные политики, если они прибывают на Украину, "привозили" бы результат, например, эмбарго на нефть или аналогично – по тяжелому вооружению, по легкому вооружению, которое Германия уже предоставила, или что Германия, например, гарантирует прием Украины в ЕС… поддержку для восстановления страны", - заявил в эфире телеканала Welt заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.Он добавил, что в Киеве были бы рады визиту канцлера ФРГ Олафа Шольца.При этом Жовква указал, что дружественные Украине государства выражают "одинаковое отношение к России, к российскому руководству", а также в вопросе санкций против России, "не делая исключений для санкций в энергетическом секторе, банковском секторе и для политического истеблишмента России". Лидеры этих дружественных государств предлагают Киеву "конкретные предложения в рамках военной и экономической поддержки", сказал замглавы офиса Зеленского.Отвечая на вопрос ведущего, не считают ли в Киеве, что отказ главе германского государства, президенту Штайнмайеру, в визите может вызвать возмущение у немцев, Жовква сказал, что украинцам "известно, что большая часть населения Германии, до 70 процентов уже сейчас хотят видеть Украину в ЕС", но "вместо этого Германия, руководство страны не готово поддержать ускоренную процедуру приема Украины".Таблоид Bild сообщал со ссылкой на правительственные украинские круги, что Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации издания, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер во вторник заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.

https://ria.ru/20220413/sholts-1783271405.html

https://ria.ru/20220406/melnik-1782123436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

берлин (город), россия, киев, украина, франк-вальтер штайнмайер, германия, в мире, владимир зеленский, олаф шольц, литва