https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783416387.html
Россия расширит стоп-лист в отношении граждан США
Россия расширит стоп-лист в отношении граждан США - РИА Новости, 13.04.2022
Россия расширит стоп-лист в отношении граждан США
Москва планирует расширить стоп-лист в отношении граждан США в ближайшее время, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:19
2022-04-13T21:19
2022-04-13T21:22
сша
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва планирует расширить стоп-лист в отношении граждан США в ближайшее время, говорится в заявлении МИД РФ."С учетом постоянно вводимых санкций США в ближайшее время планируются новые объявления о российских контрмерах, предполагающих расширение числа лиц, внесенных в "стоп-лист", и другие ответные шаги", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20220413/kongressmeny-1783415177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
21:19 13.04.2022 (обновлено: 21:22 13.04.2022)
Россия расширит стоп-лист в отношении граждан США
МИД: Россия расширит стоп-лист в отношении граждан США и введет дополнительные санкции