https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783416387.html

Россия расширит стоп-лист в отношении граждан США

Россия расширит стоп-лист в отношении граждан США - РИА Новости, 13.04.2022

Россия расширит стоп-лист в отношении граждан США

Москва планирует расширить стоп-лист в отношении граждан США в ближайшее время, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:19

2022-04-13T21:19

2022-04-13T21:22

сша

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва планирует расширить стоп-лист в отношении граждан США в ближайшее время, говорится в заявлении МИД РФ."С учетом постоянно вводимых санкций США в ближайшее время планируются новые объявления о российских контрмерах, предполагающих расширение числа лиц, внесенных в "стоп-лист", и другие ответные шаги", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20220413/kongressmeny-1783415177.html

сша

москва

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)