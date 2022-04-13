https://ria.ru/20220413/restavratsiya-1783302490.html

Минкультуры создаст центры реставрации книг по всей России

Минкультуры создаст центры реставрации книг по всей России - РИА Новости, 13.04.2022

Минкультуры создаст центры реставрации книг по всей России

Минкультуры создаст модельные центры по сохранению фондов на базе центральных библиотек регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:29

2022-04-13T13:29

2022-04-13T13:30

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минкультуры создаст модельные центры по сохранению фондов на базе центральных библиотек регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В работу запустят более 40 таких организаций. Они будут оснащены необходимым оборудованием. Профильные сотрудники смогут пройти обучение у лучших реставраторов страны. Планируется, что первые центры откроют уже в этом году."Со стороны Российской государственной библиотеки (РГБ) регионам будет оказана вся необходимая методологическая и организационная поддержка. Эти меры позволят уже до конца 2030 года вдвое увеличить количество квалифицированных специалистов", — говорится в пресс-релизе министерства.Специалисты РГБ провели всероссийский мониторинг состояния национального библиотечного фонда в 2020 году. Общий объем исследуемого фонда составил около 284 миллионов единиц хранения. Согласно полученным данным, около девяти миллионов единиц хранения редких документов нуждаются в срочной реставрации.

https://ria.ru/20220411/bestseller-1782896047.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, российская государственная библиотека, россия, книги, реставрация