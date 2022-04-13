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Минкультуры создаст центры реставрации книг по всей России - РИА Новости, 13.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220413/restavratsiya-1783302490.html
Минкультуры создаст центры реставрации книг по всей России
Минкультуры создаст центры реставрации книг по всей России - РИА Новости, 13.04.2022
Минкультуры создаст центры реставрации книг по всей России
Минкультуры создаст модельные центры по сохранению фондов на базе центральных библиотек регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:29
2022-04-13T13:30
культура
новости культуры
российская государственная библиотека
россия
книги
реставрация
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минкультуры создаст модельные центры по сохранению фондов на базе центральных библиотек регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В работу запустят более 40 таких организаций. Они будут оснащены необходимым оборудованием. Профильные сотрудники смогут пройти обучение у лучших реставраторов страны. Планируется, что первые центры откроют уже в этом году."Со стороны Российской государственной библиотеки (РГБ) регионам будет оказана вся необходимая методологическая и организационная поддержка. Эти меры позволят уже до конца 2030 года вдвое увеличить количество квалифицированных специалистов", — говорится в пресс-релизе министерства.Специалисты РГБ провели всероссийский мониторинг состояния национального библиотечного фонда в 2020 году. Общий объем исследуемого фонда составил около 284 миллионов единиц хранения. Согласно полученным данным, около девяти миллионов единиц хранения редких документов нуждаются в срочной реставрации.
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новости культуры, российская государственная библиотека, россия, книги, реставрация
13:29 13.04.2022 (обновлено: 13:30 13.04.2022)
 
Минкультуры создаст центры реставрации книг по всей России

Минкультуры запустит более 40 модельных центров реставрации книг по всей России

© Фото : mos.ruРоссийская государственная библиотека
Российская государственная библиотека - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : mos.ru
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минкультуры создаст модельные центры по сохранению фондов на базе центральных библиотек регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В работу запустят более 40 таких организаций. Они будут оснащены необходимым оборудованием. Профильные сотрудники смогут пройти обучение у лучших реставраторов страны.
Планируется, что первые центры откроют уже в этом году.
"Со стороны Российской государственной библиотеки (РГБ) регионам будет оказана вся необходимая методологическая и организационная поддержка. Эти меры позволят уже до конца 2030 года вдвое увеличить количество квалифицированных специалистов", — говорится в пресс-релизе министерства.
Специалисты РГБ провели всероссийский мониторинг состояния национального библиотечного фонда в 2020 году. Общий объем исследуемого фонда составил около 284 миллионов единиц хранения. Согласно полученным данным, около девяти миллионов единиц хранения редких документов нуждаются в срочной реставрации.
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