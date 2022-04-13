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Южная Корея не рассматривает поставку летального оружия Украине - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/oruzhie-1783283249.html
Южная Корея не рассматривает поставку летального оружия Украине
Южная Корея не рассматривает поставку летального оружия Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Южная Корея не рассматривает поставку летального оружия Украине
Южная Корея не рассматривает возможность поставки Украине летального оружия, несмотря на просьбу Киева, подтвердило журналистам уполномоченное лицо в МИД... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:11
2022-04-13T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
алексей резников
европа
южная корея
сша
украина
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СЕУЛ, 13 апр – РИА Новости. Южная Корея не рассматривает возможность поставки Украине летального оружия, несмотря на просьбу Киева, подтвердило журналистам уполномоченное лицо в МИД Республики Корея.Ранее действующая администрация Южной Кореи решила передать Украине дополнительную гумпомощь на сумму в 30 миллионов долларов в дополнение к уже отправленной помощи на сумму 10 миллионов долларов, часть которой была предоставлена через международные организации.Кроме того, министерство обороны со следующей недели поэтапно отправит Киеву военные товары, но не оружие, на сумму 2 миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов), включая бронежилеты, шлемы, медикаменты и сухие пайки. Поставки будут осуществляться гражданскими авиарейсами в Европу. Ранее в минобороны уже предоставило аналогичную помощь Украине в размере одного миллиарда вон (примерно 816 тысяч долларов)."Мы оказываем содействие (Украине) посредством такой гуманитарной помощи, исключающей вооружения… Мы также продвигаем план дополнительной помощи. На данном этапе идут переговоры о дополнительных поставках военных товаров, поставка вооружений не рассматривается. Эту позицию обнародовало и наше министерство обороны", - заявили журналистам в МИД.Также Корейская ассоциация фармацевтических и био-фармацевтических производителей заявила, что поставит Украине гуманитарной и медицинской помощи на три миллиарда вон (примерно 2,45 миллиона долларов).Украина продолжает повторять просьбы к Южной Корее отправить ей вооружения. 8 апреля украинский министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с Со Уком просил его помочь противовоздушной обороне страны. Сообщалось, что перед этим звонком такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле. А 11 апреля Владимир Зеленский попросил Южную Корею поставить ей летальные вооружения, включая броневики и противотанковое оружие, обращаясь по видеосвязи к депутатам южнокорейского парламента.Вместе с тем, как сообщило ранее агентство Рёнхап, министр обороны Южной Кореи Со Ук заявил Резникову, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений". Министерство обороны Сеула и раньше уже не раз заявляло, что не будет поставлять Украине летальные вооружения.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782784051.html
https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780638761.html
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южная корея
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, европа, южная корея, сша, украина
12:11 13.04.2022
 
Южная Корея не рассматривает поставку летального оружия Украине

МИД Южной Кореи заявил, что страна не рассматривает поставку летального оружия Украине

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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СЕУЛ, 13 апр – РИА Новости. Южная Корея не рассматривает возможность поставки Украине летального оружия, несмотря на просьбу Киева, подтвердило журналистам уполномоченное лицо в МИД Республики Корея.
Ранее действующая администрация Южной Кореи решила передать Украине дополнительную гумпомощь на сумму в 30 миллионов долларов в дополнение к уже отправленной помощи на сумму 10 миллионов долларов, часть которой была предоставлена через международные организации.
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Кроме того, министерство обороны со следующей недели поэтапно отправит Киеву военные товары, но не оружие, на сумму 2 миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов), включая бронежилеты, шлемы, медикаменты и сухие пайки. Поставки будут осуществляться гражданскими авиарейсами в Европу. Ранее в минобороны уже предоставило аналогичную помощь Украине в размере одного миллиарда вон (примерно 816 тысяч долларов).
"Мы оказываем содействие (Украине) посредством такой гуманитарной помощи, исключающей вооружения… Мы также продвигаем план дополнительной помощи. На данном этапе идут переговоры о дополнительных поставках военных товаров, поставка вооружений не рассматривается. Эту позицию обнародовало и наше министерство обороны", - заявили журналистам в МИД.
Также Корейская ассоциация фармацевтических и био-фармацевтических производителей заявила, что поставит Украине гуманитарной и медицинской помощи на три миллиарда вон (примерно 2,45 миллиона долларов).
Украина продолжает повторять просьбы к Южной Корее отправить ей вооружения. 8 апреля украинский министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с Со Уком просил его помочь противовоздушной обороне страны. Сообщалось, что перед этим звонком такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле. А 11 апреля Владимир Зеленский попросил Южную Корею поставить ей летальные вооружения, включая броневики и противотанковое оружие, обращаясь по видеосвязи к депутатам южнокорейского парламента.
Вместе с тем, как сообщило ранее агентство Рёнхап, министр обороны Южной Кореи Со Ук заявил Резникову, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений". Министерство обороны Сеула и раньше уже не раз заявляло, что не будет поставлять Украине летальные вооружения.
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