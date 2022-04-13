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Задержанному за стрельбу в Бруклине предъявили обвинение в терроризме - РИА Новости, 13.04.2022
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Задержанному за стрельбу в Бруклине предъявили обвинение в терроризме
Задержанному за стрельбу в Бруклине предъявили обвинение в терроризме - РИА Новости, 13.04.2022
Задержанному за стрельбу в Бруклине предъявили обвинение в терроризме
Суд в США предъявил задержанному сегодня в связи со стрельбой в бруклинском метро Фрэнку Джеймсу обвинение в террористическом нападении на транспорте, сообщил... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:29
2022-04-13T22:30
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НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Суд в США предъявил задержанному сегодня в связи со стрельбой в бруклинском метро Фрэнку Джеймсу обвинение в террористическом нападении на транспорте, сообщил журналистам прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис."Джеймсу было предъявлено обвинение по иску в Бруклинском федеральном суде… за нарушение законодательства, запрещающего террористические и другие насильственные нападения на транспорте", - сказал Пис.По его словам, соответствующая статья звучит как "терроризм и другие насильственные нападения на систему массового транспорта", обвиняемый может получить пожизненное заключение.Как заявил в свою очередь глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг, мотивы преступления все еще расследуются.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, грузный темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, связанную с инцидентом. Она была арендована в Филадельфии 62-летним Фрэнком Джеймсом. В ней никого не оказалось. Позднее Джеймс был объявлен подозреваемым. В среду днем его задержали в Нью-Йорке.
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в мире, нью-йорк (город), филадельфия, бруклин, сша
22:29 13.04.2022 (обновлено: 22:30 13.04.2022)
 
Задержанному за стрельбу в Бруклине предъявили обвинение в терроризме

Суд предъявил задержанному за стрельбу в Бруклине обвинение в террористическом нападении

© AP Photo / John MinchilloСотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / John Minchillo
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Суд в США предъявил задержанному сегодня в связи со стрельбой в бруклинском метро Фрэнку Джеймсу обвинение в террористическом нападении на транспорте, сообщил журналистам прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис.
"Джеймсу было предъявлено обвинение по иску в Бруклинском федеральном суде… за нарушение законодательства, запрещающего террористические и другие насильственные нападения на транспорте", - сказал Пис.
"Было страшно": стрельба на станции метро в Нью-Йорке
© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt

Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.

Полиция и сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
1 из 8

Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.

© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt
© AP Photo / John Minchillo

Стрельбу устроил темнокожий мужчина. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", — сообщил Newsweek.

Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
2 из 8

Стрельбу устроил темнокожий мужчина. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", — сообщил Newsweek.

© AP Photo / John Minchillo
© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt

По информации телеканала ABC, пострадали по меньшей мере 16 человек.

Прохожие и сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
3 из 8

По информации телеканала ABC, пострадали по меньшей мере 16 человек.

© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt
© AP Photo / John Minchillo

Школьник Джон был в поезде в момент стрельбы. "Было страшно, я не знал, что происходит. В поезде было плотно, все испугались", — рассказал он.

Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
4 из 8

Школьник Джон был в поезде в момент стрельбы. "Было страшно, я не знал, что происходит. В поезде было плотно, все испугались", — рассказал он.

© AP Photo / John Minchillo
© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Жизни людей сейчас ничто не угрожает.

Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
5 из 8

Жизни людей сейчас ничто не угрожает.

© AFP 2022 / ANGELA WEISS
© AP Photo / Kevin Hagen

Сотрудники полиции возле станции метро, где произошла стрельба.

Сотрудники полиции с собаками осматривают местность возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
6 из 8

Сотрудники полиции возле станции метро, где произошла стрельба.

© AP Photo / Kevin Hagen
© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Стрелявший с места происшествия скрылся, его ищут.

Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
7 из 8

Стрелявший с места происшествия скрылся, его ищут.

© AFP 2022 / ANGELA WEISS
© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Полиция не рассматривает случившееся как теракт, расследование еще ведется.

Сотрудники полиции и машины скорой помощи возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
8 из 8

Полиция не рассматривает случившееся как теракт, расследование еще ведется.

© AFP 2022 / ANGELA WEISS
1 из 8

Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.

© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt
2 из 8

Стрельбу устроил темнокожий мужчина. "Когда он входил в поезд, началась ссора, за которой последовал взрыв того, что считается дымовой шашкой", — сообщил Newsweek.

© AP Photo / John Minchillo
3 из 8

По информации телеканала ABC, пострадали по меньшей мере 16 человек.

© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt
4 из 8

Школьник Джон был в поезде в момент стрельбы. "Было страшно, я не знал, что происходит. В поезде было плотно, все испугались", — рассказал он.

© AP Photo / John Minchillo
5 из 8

Жизни людей сейчас ничто не угрожает.

© AFP 2022 / ANGELA WEISS
6 из 8

Сотрудники полиции возле станции метро, где произошла стрельба.

© AP Photo / Kevin Hagen
7 из 8

Стрелявший с места происшествия скрылся, его ищут.

© AFP 2022 / ANGELA WEISS
8 из 8

Полиция не рассматривает случившееся как теракт, расследование еще ведется.

© AFP 2022 / ANGELA WEISS
По его словам, соответствующая статья звучит как "терроризм и другие насильственные нападения на систему массового транспорта", обвиняемый может получить пожизненное заключение.
Как заявил в свою очередь глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг, мотивы преступления все еще расследуются.
Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, грузный темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, связанную с инцидентом. Она была арендована в Филадельфии 62-летним Фрэнком Джеймсом. В ней никого не оказалось. Позднее Джеймс был объявлен подозреваемым. В среду днем его задержали в Нью-Йорке.
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 03:31
ФБР участвует в расследовании стрельбы в нью-йоркском метро
 
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