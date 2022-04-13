Задержанному за стрельбу в Бруклине предъявили обвинение в терроризме

НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Суд в США предъявил задержанному сегодня в связи со стрельбой в бруклинском метро Фрэнку Джеймсу обвинение в террористическом нападении на транспорте, сообщил журналистам прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис."Джеймсу было предъявлено обвинение по иску в Бруклинском федеральном суде… за нарушение законодательства, запрещающего террористические и другие насильственные нападения на транспорте", - сказал Пис.По его словам, соответствующая статья звучит как "терроризм и другие насильственные нападения на систему массового транспорта", обвиняемый может получить пожизненное заключение.Как заявил в свою очередь глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг, мотивы преступления все еще расследуются.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, грузный темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, связанную с инцидентом. Она была арендована в Филадельфии 62-летним Фрэнком Джеймсом. В ней никого не оказалось. Позднее Джеймс был объявлен подозреваемым. В среду днем его задержали в Нью-Йорке.
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Суд в США предъявил задержанному сегодня в связи со стрельбой в бруклинском метро Фрэнку Джеймсу обвинение в террористическом нападении на транспорте, сообщил журналистам прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис.
"Джеймсу было предъявлено обвинение по иску в Бруклинском федеральном суде… за нарушение законодательства, запрещающего террористические и другие насильственные нападения на транспорте", - сказал Пис.
По его словам, соответствующая статья звучит как "терроризм и другие насильственные нападения на систему массового транспорта", обвиняемый может получить пожизненное заключение.
Как заявил в свою очередь глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг, мотивы преступления все еще расследуются.
Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, грузный темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, связанную с инцидентом. Она была арендована в Филадельфии 62-летним Фрэнком Джеймсом. В ней никого не оказалось. Позднее Джеймс был объявлен подозреваемым. В среду днем его задержали в Нью-Йорке.
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